Fenerbahçe, Süper Lig'de son maçlarda sergilediği etkili performansı Galatasaray karşısında da sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip, ligde çıktığı son 8 müsabakada 7. galibiyetini alırken, 1 kez de berabere kaldı ve 22 puan topladı.