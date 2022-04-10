Giriş Tarihi: 10.04.2022 23:42
Güncelleme Tarihi: 10.04.2022
23:48
Son dakika haberleri: Derbi sonrası Galatasaray'ın yeni hocasını canlı yayında açıkladı! Fatih Terim ve...
Son dakika haberleri... Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, sarı-lacivertli ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Dev derbiyi rakibine üstünlük kurarak kazanan ev sahibi ekip, Kadıköy'de 6 yıl sonra rakibini mağlup etti. Öte yandan maç sonu A Spor canlı yayınında Levent Tüzemen ve Erman Toroğlu, Domenec Torrent'i sert eleştirirken, Galatasaray'ın yeni hocasını açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...