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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Derbi sonrası Galatasaray'ın yeni hocasını canlı yayında açıkladı! Fatih Terim ve...
Giriş Tarihi: 10.04.2022 23:42 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 23:48

Son dakika haberleri: Derbi sonrası Galatasaray'ın yeni hocasını canlı yayında açıkladı! Fatih Terim ve...

Son dakika haberleri... Süper Lig'in 32. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, sarı-lacivertli ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Dev derbiyi rakibine üstünlük kurarak kazanan ev sahibi ekip, Kadıköy'de 6 yıl sonra rakibini mağlup etti. Öte yandan maç sonu A Spor canlı yayınında Levent Tüzemen ve Erman Toroğlu, Domenec Torrent'i sert eleştirirken, Galatasaray'ın yeni hocasını açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Derbi sonrası Galatasaray’ın yeni hocasını canlı yayında açıkladı! Fatih Terim ve...

Son dakika haberleri... Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki derbide konuk olduğu Fenerbahçe'ye 2-0 yenildi. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Miha Zajc ve Serdar Dursun'un gollerine engel olamayan sarı-kırmızılı takım, derbiden puansız ayrıldı.

Son dakika haberleri: Derbi sonrası Galatasaray’ın yeni hocasını canlı yayında açıkladı! Fatih Terim ve...

Galatasaray bu sonuçla ligde 41 puanda kalırken, Fenerbahçe ise puanını 59'a çıkardı.

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Son dakika haberleri: Derbi sonrası Galatasaray’ın yeni hocasını canlı yayında açıkladı! Fatih Terim ve...

Fenerbahçe, Süper Lig'de son maçlarda sergilediği etkili performansı Galatasaray karşısında da sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip, ligde çıktığı son 8 müsabakada 7. galibiyetini alırken, 1 kez de berabere kaldı ve 22 puan topladı.

Son dakika haberleri: Derbi sonrası Galatasaray’ın yeni hocasını canlı yayında açıkladı! Fatih Terim ve...

KADIKÖY'DE 4 MAÇ SONRA KAYBETTİ

Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye deplasmanda 4 maç aradan sonra mağlup oldu.

Son dakika haberleri: Derbi sonrası Galatasaray’ın yeni hocasını canlı yayında açıkladı! Fatih Terim ve...

Sarı-kırmızılı takım, bundan önce Kadıköy'de çıktığı 4 lig maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etmişti.

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