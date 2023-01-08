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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Derbide Galatasaray’ın iptal edilen golü tüm Türkiye’yi ikiye böldü! Fenerbahçe maçını karıştıran pozisyon…
Giriş Tarihi: 08.01.2023 19:45 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 19:47

Son dakika haberleri: Derbide Galatasaray’ın iptal edilen golü tüm Türkiye’yi ikiye böldü! Fenerbahçe maçını karıştıran pozisyon…

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyen dev mücadele Kadıköy'de başladı. Ligde zirve yarışı için kritik bir karşılaşma olan Fenerbahçe - Galatasaray maçı, üst üste pozisyonlar adeta nefesleri kesti. Mücadelenin ilk dakikalarında sarı-kırmızılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira'nın ortasında topu ağlara gönderdi ancak bu gol ofsayta takıldı. VAR'da incelenen pozisyon, iki takım taraftarlarını ikiye böldü. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Derbide Galatasaray’ın iptal edilen golü tüm Türkiye’yi ikiye böldü! Fenerbahçe maçını karıştıran pozisyon…

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 18. haftasında nefesleri kesen derbi mücadelesi büyük bir heyecanla başladı. Fenerbahçe ile Galatasaray, zirve için Kadıköy'de dev karşılaşmaya çıktı.

Son dakika haberleri: Derbide Galatasaray’ın iptal edilen golü tüm Türkiye’yi ikiye böldü! Fenerbahçe maçını karıştıran pozisyon…

Fenerbahçe taraftarının yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk yarısı üst üste pozisyonlarla tüm taraftarları diken üstünde tuttu.

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Son dakika haberleri: Derbide Galatasaray’ın iptal edilen golü tüm Türkiye’yi ikiye böldü! Fenerbahçe maçını karıştıran pozisyon…

Karşılaşmanın ilk yarısında da sosyal medyayı ayağa kaldıran bir ofsayt pozisyonu yaşandı.

Son dakika haberleri: Derbide Galatasaray’ın iptal edilen golü tüm Türkiye’yi ikiye böldü! Fenerbahçe maçını karıştıran pozisyon…

JESUS 3'LÜ SİSTEM TERCİH ETTİ

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jorge Jesus, Galatasaray maçına 3'lü savunmayla başladı.

Son dakika haberleri: Derbide Galatasaray’ın iptal edilen golü tüm Türkiye’yi ikiye böldü! Fenerbahçe maçını karıştıran pozisyon…

Sezon başından beri takımını hem 3'lü hem de 4'lü oynatan tecrübeli teknik adam, son Antalyaspor deplasmanında 4'lü savunma ile takımını sahaya sürmüştü.

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