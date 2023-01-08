Giriş Tarihi: 08.01.2023 19:45 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 19:47

Son dakika haberleri: Derbide Galatasaray’ın iptal edilen golü tüm Türkiye’yi ikiye böldü! Fenerbahçe maçını karıştıran pozisyon…

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında tüm Türkiye'yi ekran başına kilitleyen dev mücadele Kadıköy'de başladı. Ligde zirve yarışı için kritik bir karşılaşma olan Fenerbahçe - Galatasaray maçı, üst üste pozisyonlar adeta nefesleri kesti. Mücadelenin ilk dakikalarında sarı-kırmızılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Sergio Oliveira'nın ortasında topu ağlara gönderdi ancak bu gol ofsayta takıldı. VAR'da incelenen pozisyon, iki takım taraftarlarını ikiye böldü. İşte son dakika haberinin detayları…