Giriş Tarihi: 24.12.2023 12:44
Güncelleme Tarihi: 24.12.2023
13:02
Son dakika haberleri: Derbide kimler oynayacak? İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri
Son dakika haberleri: Süper Lig'de dev derbide bugün Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Liderlik için sahaya çıkacak olan iki takımda da flaş gelişmeler yaşanıyor. Derbi öncesi İsmail Kartal ve Okan buruk kafalarındaki 11'leri belirledi. Fenerbahçe ve Galatasaray'da önemli iki isim forma giyemiyor. İşte son dakika haberinin detayları...