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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Derbide kimler oynayacak? İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri
Giriş Tarihi: 24.12.2023 12:44 Güncelleme Tarihi: 24.12.2023 13:02

Son dakika haberleri: Derbide kimler oynayacak? İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçı muhtemel 11'leri

Son dakika haberleri: Süper Lig'de dev derbide bugün Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı ağırlayacak. Liderlik için sahaya çıkacak olan iki takımda da flaş gelişmeler yaşanıyor. Derbi öncesi İsmail Kartal ve Okan buruk kafalarındaki 11'leri belirledi. Fenerbahçe ve Galatasaray'da önemli iki isim forma giyemiyor. İşte son dakika haberinin detayları...

MEHMET ÖZCAN
Samet YÜKSEL
Son dakika haberleri: Derbide kimler oynayacak? İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçı muhtemel 11’leri

Süper Lig'de beklenen derbide bugün Fenerbahçe evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Maç öncesi iki takımda flaş gelişmeler yaşanıyor. Derbi öncesi Fenerbahçe - Galatasaray maçında 11'ler merak ediliyor. İsmail Kartal ve Okan Buruk, derbi için kafalarındaki kadroları netleştirdi.

Son dakika haberleri: Derbide kimler oynayacak? İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçı muhtemel 11’leri

TARAFTARLA COŞUP SOLA SALDIRACAK

Kayserispor karşılaşmasında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın yokluğu F.Bahçe için en önemli eksikler olarak öne çıkıyor. Ayrıca uzun süredir sakatlık nedeniyle sahada olamayan Becao ve Zajc da derbide yok.

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Son dakika haberleri: Derbide kimler oynayacak? İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçı muhtemel 11’leri

BAŞKAN ALİ KOÇ'TAN GALİBİYET PRİMİ

İsmail Kartal, oyuncularla odasında bire bir 10 dakikalık toplantılar yapıp videolar izletti. Kayserispor maçında dinlendirilen Dzeko, son idmana çıktı ve bugün sahada olacak. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş derbisinde olduğu gibi yine bu maçta da prim sözü verdi.

Son dakika haberleri: Derbide kimler oynayacak? İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçı muhtemel 11’leri

PRİM 100 BİN TL

Fenerbahçe yönetimi, derbide kesenin ağzını da açacak. Sarılacivertliler galibiyet halinde oyuncularını da 100 bin TL'lik prim ile ödüllendirmeye hazırlanıyor.

Son dakika haberleri: Derbide kimler oynayacak? İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçı muhtemel 11’leri

GALİBIYET GELİRSE ŞOV BAŞLAYACAK!

Sarı-lacivertli taraftarlar biletlere hücum ederken 2 bin G.Saraylı'ya karşılık 48 bin F.Bahçeli statta olacak. Tribünlere özel pankartlar asılacağı ve özel seçilen müziklerle sarı-kırmızılı takıma yönelik motivasyon bozma hamleleri yapılacak. Ayrıca galibiyet halinde çalınacak müzik ve yapılacak sosyal medya paylaşımı da hazır bekletiliyor.

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