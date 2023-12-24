Son dakika haberleri: Derbide kimler oynayacak? İşte Fenerbahçe-Galatasaray maçı muhtemel 11’leri

TARAFTARLA COŞUP SOLA SALDIRACAK

Kayserispor karşılaşmasında kırmızı kart gören Fred ve Mert Hakan Yandaş'ın yokluğu F.Bahçe için en önemli eksikler olarak öne çıkıyor. Ayrıca uzun süredir sakatlık nedeniyle sahada olamayan Becao ve Zajc da derbide yok.