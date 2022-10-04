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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Derbinin ardından sular durulmuyor! Olay yaratan iddia: "Bilet rezervasyonunu yaptırmış, zaman kaybediyorlar..."
Giriş Tarihi: 04.10.2022 10:17 Güncelleme Tarihi: 04.10.2022 10:17

Son dakika haberleri: Derbinin ardından sular durulmuyor! Olay yaratan iddia: "Bilet rezervasyonunu yaptırmış, zaman kaybediyorlar..."

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 8 haftalık periyot geride kaldı. 4 takım aynı puanla zirvede yer alırken, Beşiktaş ve Fenerbahçe bu 4 takımın bir adım gerisinde kaldı. Haftaya damga vuran ve 0-0 beraberlikle sona eren Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ardından sular durulmazken, olay yaratacak bir iddia ortaya atıldı. İşte tüm ayrıntılar...

MURAT ÖZBOSTAN
Son dakika haberleri: Derbinin ardından sular durulmuyor! Olay yaratan iddia: Bilet rezervasyonunu yaptırmış, zaman kaybediyorlar...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 8 haftalık periyot geride kaldı. 4 takım aynı puanla zirvede yer alırken, Beşiktaş ve Fenerbahçe bu 4 takımın bir adım gerisinde kaldı. Haftaya damga vuran ve 0-0 beraberlikle sona eren Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ardından sular durulmazken, olay yaratacak bir iddia ortaya atıldı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Derbinin ardından sular durulmuyor! Olay yaratan iddia: Bilet rezervasyonunu yaptırmış, zaman kaybediyorlar...

Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası geride kalırken, zirvede büyük bir çekişme söz konusu. 4 takım aynı puanla liderliği paylaşırken, derbi sonrası Beşiktaş ve Fenerbahçe puan olarak rakiplerinin gerisinde kaldı.

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Son dakika haberleri: Derbinin ardından sular durulmuyor! Olay yaratan iddia: Bilet rezervasyonunu yaptırmış, zaman kaybediyorlar...

SABAH Spor'un usta yazarları ligde geride kalan haftayı değerlendirirken, dikkat çeken tespitler ve eleştiriler yaptı.

Son dakika haberleri: Derbinin ardından sular durulmuyor! Olay yaratan iddia: Bilet rezervasyonunu yaptırmış, zaman kaybediyorlar...

İşte yapılan yorumlar;

SORU: Jesus, "M.City ve M.United arasındaki maçı, bizim derbi ile karıştırmayın" dedi. Portekizli hoca, bu yorumunu faul sayılarına bağladı (BJK-FB 35 faul- City-United 12 faul) Siz ne dersiniz?

Son dakika haberleri: Derbinin ardından sular durulmuyor! Olay yaratan iddia: Bilet rezervasyonunu yaptırmış, zaman kaybediyorlar...

LEVENT TÜZEMEN: Manchester derbisinde iki takım da skoru düşünmeden oynadılar. City, skoru artırmak için çaba sarf etti, Unitedlı oyuncular ise skor 6-1 olmasına rağmen mücadeleden vazgeçmeyip 2 gol attı. Beşiktaş ile F.Bahçe birbirlerini resmen kilitlediler. Portekizli hoca, iki farklı derbideki oyun anlayışını faullere bağlamamalı, kendisinin ve İsmael'in derbideki oyun kültürlerini eleştirmeli.

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