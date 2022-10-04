LEVENT TÜZEMEN: Manchester derbisinde iki takım da skoru düşünmeden oynadılar. City, skoru artırmak için çaba sarf etti, Unitedlı oyuncular ise skor 6-1 olmasına rağmen mücadeleden vazgeçmeyip 2 gol attı. Beşiktaş ile F.Bahçe birbirlerini resmen kilitlediler. Portekizli hoca, iki farklı derbideki oyun anlayışını faullere bağlamamalı, kendisinin ve İsmael'in derbideki oyun kültürlerini eleştirmeli.