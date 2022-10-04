Giriş Tarihi: 04.10.2022 10:17
Güncelleme Tarihi: 04.10.2022
10:17
Son dakika haberleri: Derbinin ardından sular durulmuyor! Olay yaratan iddia: "Bilet rezervasyonunu yaptırmış, zaman kaybediyorlar..."
Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 8 haftalık periyot geride kaldı. 4 takım aynı puanla zirvede yer alırken, Beşiktaş ve Fenerbahçe bu 4 takımın bir adım gerisinde kaldı. Haftaya damga vuran ve 0-0 beraberlikle sona eren Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin ardından sular durulmazken, olay yaratacak bir iddia ortaya atıldı. İşte tüm ayrıntılar...