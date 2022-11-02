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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Dev derbi öncesi büyük bomba! Gerçek ortaya çıktı, Güneş ve Buruk'tan olay karar...
Giriş Tarihi: 02.11.2022 07:56 Güncelleme Tarihi: 02.11.2022 08:01

Son dakika haberleri: Dev derbi öncesi büyük bomba! Gerçek ortaya çıktı, Güneş ve Buruk'tan olay karar...

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Ligde oynadıkları son maçları kazanan iki dev ekip, derbiden 3 puanla ayrılarak hem rakibine darbe vurmak hem de zirve yarışında önemli bir virajı kayıpsız dönmek istiyor. Kritik mücadele öncesi flaş gerçekler ortaya çıkarken, Şenol Güneş ve Okan Buruk çarpıcı kararlar verdi. İşte detaylar...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
MEHMET ÖZCAN
Son dakika haberleri: Dev derbi öncesi büyük bomba! Gerçek ortaya çıktı, Güneş ve Buruk’tan olay karar...

Son dakika haberleri: Galatasaray ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Ligde oynadıkları son maçları kazanan iki dev ekip, derbiden 3 puanla ayrılarak hem rakibine darbe vurmak hem de zirve yarışında önemli bir virajı kayıpsız dönmek istiyor. Kritik mücadele öncesi flaş gerçekler ortaya çıkarken, Şenol Güneş ve Okan Buruk çarpıcı kararlar verdi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Dev derbi öncesi büyük bomba! Gerçek ortaya çıktı, Güneş ve Buruk’tan olay karar...

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Galatasaray ile Beşiktaş, kozlarını Nef Stadı'nda paylaşacak.

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Son dakika haberleri: Dev derbi öncesi büyük bomba! Gerçek ortaya çıktı, Güneş ve Buruk’tan olay karar...

Zirve yarışını yakından ilgilendiren derbiye iki takım da iddialı hazırlanırken, teknik direktörler Okan Buruk ve Şenol Güneş, futbolseverleri şaşırtacak kararlar almaya hazırlanıyor.

Son dakika haberleri: Dev derbi öncesi büyük bomba! Gerçek ortaya çıktı, Güneş ve Buruk’tan olay karar...

DERBİDEN ÇARPICI NOTLAR

Derbi öncesinde iki takım için de dikkat çeken rakamlar ortaya çıktı. Galatasaray, bu sezon skor olarak 4 kez geriye düştü. 2'sinden galip çıkıp 6 puan kazanırken, ikisini yenik tamamladı. Beşiktaş ise bu alanda 1 galibiyet-1 beraberlikle 4 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Son dakika haberleri: Dev derbi öncesi büyük bomba! Gerçek ortaya çıktı, Güneş ve Buruk’tan olay karar...

Gol çeşitliliği bakımından her iki takım da tek hanede kaldı. Galatasaray'ın 14 golünü 8 isim atarken, Beşiktaş 25 golünü 9 ismin ayağından buldu.

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