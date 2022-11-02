Giriş Tarihi: 02.11.2022 07:56
Güncelleme Tarihi: 02.11.2022
08:01
Son dakika haberleri: Dev derbi öncesi büyük bomba! Gerçek ortaya çıktı, Güneş ve Buruk'tan olay karar...
Son dakika haberleri: Galatasaray ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Ligde oynadıkları son maçları kazanan iki dev ekip, derbiden 3 puanla ayrılarak hem rakibine darbe vurmak hem de zirve yarışında önemli bir virajı kayıpsız dönmek istiyor. Kritik mücadele öncesi flaş gerçekler ortaya çıkarken, Şenol Güneş ve Okan Buruk çarpıcı kararlar verdi. İşte detaylar...