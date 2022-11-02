DERBİDEN ÇARPICI NOTLAR

Derbi öncesinde iki takım için de dikkat çeken rakamlar ortaya çıktı. Galatasaray, bu sezon skor olarak 4 kez geriye düştü. 2'sinden galip çıkıp 6 puan kazanırken, ikisini yenik tamamladı. Beşiktaş ise bu alanda 1 galibiyet-1 beraberlikle 4 puanı hanesine yazdırmayı başardı.