İşte yazarların görüşleri;

ALİ GÜLTİKEN: TARİHE KAZIDILAR

Derbi maçları, oynanan dakikaya kadar tüm geçmişi yok sayar. Çünkü en önemli şey; maçın oynanacağı süredir. O sürede öne çıkacak; inisiyatif alacak ve maçın kaderini değiştirecek oyuculardır. Sistemi, taktiği, organizasyonu belli bir noktaya kadar inşa etmeye çalışabilirsiniz ama inisiyatif sahadaki oyuncunun ayaklarında ve yeteneğindedir. Bunu kullanma isteği ve iradesi yoksa diğer tüm şeylerin hiçbir önemi kalmaz. Dün ikinci yarıda yeteneğinin yanında karakterini, azmini gösteren oyuncular ortaya çıktı. Cesaretlerini ve yüreklerini öyle bir ortaya koydular ki, çıkarttıkları sonuç büyük, tarihi başarı olarak yazıldı.

Beşiktaş derbi zaferini böyle kutladı! Cenk Tosun tesislerde üçlü çektirdi | Video