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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Dev derbi sonrası Ahmet Çakar'dan şoke eden sözler! "Yaptığı rezilliklerle tarih yazdı"
Giriş Tarihi: 03.04.2023 08:19 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 09:03

Son dakika haberleri: Dev derbi sonrası Ahmet Çakar'dan şoke eden sözler! "Yaptığı rezilliklerle tarih yazdı"

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasındaki derbi mücadelesinde Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müthiş bir temponun yaşandığı ve 6 golün atıldığı mücadelede gülen taraf, 4-2'lik skorla Beşiktaş oldu. Nathan Redmond'ın 3 asist ve 1 golle oynadığı mücadelenin ardından SABAH Spor'un usta kalemleri flaş değerlendirmeler yaptı. İşte yazarların dikkat çeken değerlendirmeleri...

Son dakika haberleri: Dev derbi sonrası Ahmet Çakar’dan şoke eden sözler! Yaptığı rezilliklerle tarih yazdı

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasındaki derbi mücadelesinde Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müthiş bir temponun yaşandığı ve 6 golün atıldığı mücadelede gülen taraf, 4-2'lik skorla Beşiktaş oldu. Nathan Redmond'ın 3 asist ve 1 golle oynadığı mücadelenin ardından SABAH Spor'un usta kalemleri flaş değerlendirmeler yaptı. İşte yazarların dikkat çeken değerlendirmeleri...

Son dakika haberleri: Dev derbi sonrası Ahmet Çakar’dan şoke eden sözler! Yaptığı rezilliklerle tarih yazdı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, derbi mücadelesinde kozlarını Ülker Stadı'nda paylaştı.

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Son dakika haberleri: Dev derbi sonrası Ahmet Çakar’dan şoke eden sözler! Yaptığı rezilliklerle tarih yazdı

Büyük bir heyecana sahne olan maçta Beşiktaş, 10 kişi kaldığı ve 1-0 yenik duruma düştüğü maçta rakibini 4-2 yenerek tarihi bir galibiyete imza attı.

Son dakika haberleri: Dev derbi sonrası Ahmet Çakar’dan şoke eden sözler! Yaptığı rezilliklerle tarih yazdı

Dev derbiyi değerlendiren SABAH Spor'un usta yazarları, dikkat çeken ifadeler kullandılar.

Son dakika haberleri: Dev derbi sonrası Ahmet Çakar’dan şoke eden sözler! Yaptığı rezilliklerle tarih yazdı

İşte yazarların görüşleri;

ALİ GÜLTİKEN: TARİHE KAZIDILAR

Derbi maçları, oynanan dakikaya kadar tüm geçmişi yok sayar. Çünkü en önemli şey; maçın oynanacağı süredir. O sürede öne çıkacak; inisiyatif alacak ve maçın kaderini değiştirecek oyuculardır. Sistemi, taktiği, organizasyonu belli bir noktaya kadar inşa etmeye çalışabilirsiniz ama inisiyatif sahadaki oyuncunun ayaklarında ve yeteneğindedir. Bunu kullanma isteği ve iradesi yoksa diğer tüm şeylerin hiçbir önemi kalmaz. Dün ikinci yarıda yeteneğinin yanında karakterini, azmini gösteren oyuncular ortaya çıktı. Cesaretlerini ve yüreklerini öyle bir ortaya koydular ki, çıkarttıkları sonuç büyük, tarihi başarı olarak yazıldı.

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