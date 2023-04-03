Giriş Tarihi: 03.04.2023 08:19
Güncelleme Tarihi: 03.04.2023
09:03
Son dakika haberleri: Dev derbi sonrası Ahmet Çakar'dan şoke eden sözler! "Yaptığı rezilliklerle tarih yazdı"
Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasındaki derbi mücadelesinde Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müthiş bir temponun yaşandığı ve 6 golün atıldığı mücadelede gülen taraf, 4-2'lik skorla Beşiktaş oldu. Nathan Redmond'ın 3 asist ve 1 golle oynadığı mücadelenin ardından SABAH Spor'un usta kalemleri flaş değerlendirmeler yaptı. İşte yazarların dikkat çeken değerlendirmeleri...