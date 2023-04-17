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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Dev derbinin ardından Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Hiç kötü maçını görmedim! En büyük artısı..."
Giriş Tarihi: 17.04.2023 07:01 Güncelleme Tarihi: 17.04.2023 07:14

Son dakika haberleri: Dev derbinin ardından Ahmet Çakar'dan flaş sözler! "Hiç kötü maçını görmedim! En büyük artısı..."

Son dakika haberleri: Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasındaki dev maçta ezeli rakiplerinden Beşiktaş'ı konuk etti. İlk yarısında iki takımın da etkili olamadığı mücadelede ikinci yarı tempo artsa da goller gelmedi ve karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Özellikle ikinci yarısı büyük bir heyecana sahne olan derbinin ardından SABAH Spor'un usta kalemi Ahmet Çakar, çarpıcı bir değerlendirme yaptı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Dev derbinin ardından Ahmet Çakar’dan flaş sözler! Hiç kötü maçını görmedim! En büyük artısı...

Son dakika haberleri: Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasındaki dev maçta ezeli rakiplerinden Beşiktaş'ı konuk etti. İlk yarısında iki takımın da etkili olamadığı mücadelede ikinci yarı tempo artsa da goller gelmedi ve karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Özellikle ikinci yarısı büyük bir heyecana sahne olan derbinin ardından SABAH Spor'un usta kalemi Ahmet Çakar, çarpıcı bir değerlendirme yaptı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Dev derbinin ardından Ahmet Çakar’dan flaş sözler! Hiç kötü maçını görmedim! En büyük artısı...

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası dev bir maça sahne oldu. Trabzonspor, Medical Park Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk etti.

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Son dakika haberleri: Dev derbinin ardından Ahmet Çakar’dan flaş sözler! Hiç kötü maçını görmedim! En büyük artısı...

İlk yarısı düşük tempoda geçen, ikinci yarısında ise iki kaleci Uğurcan Çakır ve Mert Günok'un devleştiği maçta iki ezeli rakipler birbirine üstünlük kuramadı.

Son dakika haberleri: Dev derbinin ardından Ahmet Çakar’dan flaş sözler! Hiç kötü maçını görmedim! En büyük artısı...

Dev mücadelenin ardından SABAH Spor'un usta kalemleri dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Son dakika haberleri: Dev derbinin ardından Ahmet Çakar’dan flaş sözler! Hiç kötü maçını görmedim! En büyük artısı...

İşte yazarların görüşleri;

ALİ GÜLTİKEN: MÜKEMMEL KURTARIŞLAR

Oyunun ilk yarısı ciddi bir hayal kırıklığı… İki takım da 'Riske girmeyeyim, oyun kontrolünü kaybetmeyeyim' düşüncesiyle birbirini tartmaya çalıştı ama bu süre çok uzadı. İlk 45 dakikada Ghezzal'ın şutundan başka kaleyi bulan pozisyon yok. İkinci yarı Trabzonspor, Trezeguet hamlesiyle oyunu biraz hareketlendirdi. Bu değişim, ev sahibi ekibin oyunu zorlar hale getirmesine neden oldu.

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