Son dakika haberleri: Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasındaki dev maçta ezeli rakiplerinden Beşiktaş'ı konuk etti. İlk yarısında iki takımın da etkili olamadığı mücadelede ikinci yarı tempo artsa da goller gelmedi ve karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Özellikle ikinci yarısı büyük bir heyecana sahne olan derbinin ardından SABAH Spor'un usta kalemi Ahmet Çakar, çarpıcı bir değerlendirme yaptı. İşte tüm ayrıntılar...