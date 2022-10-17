Giriş Tarihi: 17.10.2022 08:02
Güncelleme Tarihi: 17.10.2022
08:02
Son dakika haberleri: Dev derbinin ardından flaş sözler! "Sırat köprüsünde" dedi ve açıkladı: "Gereği yapılmalı! Şampiyonluk şansı kaybedilmeden..."
Son dakika haberleri: Beşiktaş ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında kozlarını paylaştı. 4 golün atıldığı dev derbide kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Bir kırmızı kartın da çıktığı karşılaşma sonrasında usta kalemler, dikkat çeken değerlendirmeler yapıp flaş gerçeği açıkladılar. İşte tüm ayrıntılar...