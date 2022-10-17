İşte o yorumlar...

ÖMER ÜRÜNDÜL: ZORLU MAÇIN KADER ADAMI BARDHI OLDU

Beşiktaş ilk yarı daha baskın olan taraftı. Ama hücum organizasyonları istenilen biçimde işlerlik kazanamadı. Trabzonspor'un ileri uç ve orta sahada pres yetersizliği olduğundan, onlar bu zaafı en aza indirmek için kalabalık, alan daraltan savunma uyguluyorlardı. Beşiktaş'ın üretkenliğini engelleyen bir diğer neden de fizik olarak güçsüz Dele Alli'den olumlu bir katkı gelmeyişi idi. N'Koudou da kişisel aksiyonlarını sergiliyemedi. Bu devrede üç gol oldu. İkisi Trabzonspor'dan Beşiktaş'ın büyük defans hataları yüzünden.