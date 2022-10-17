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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Dev derbinin ardından flaş sözler! "Sırat köprüsünde" dedi ve açıkladı: "Gereği yapılmalı! Şampiyonluk şansı kaybedilmeden..."
Giriş Tarihi: 17.10.2022 08:02 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 08:02

Son dakika haberleri: Dev derbinin ardından flaş sözler! "Sırat köprüsünde" dedi ve açıkladı: "Gereği yapılmalı! Şampiyonluk şansı kaybedilmeden..."

Son dakika haberleri: Beşiktaş ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında kozlarını paylaştı. 4 golün atıldığı dev derbide kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Bir kırmızı kartın da çıktığı karşılaşma sonrasında usta kalemler, dikkat çeken değerlendirmeler yapıp flaş gerçeği açıkladılar. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Dev derbinin ardından flaş sözler! Sırat köprüsünde dedi ve açıkladı: Gereği yapılmalı! Şampiyonluk şansı kaybedilmeden...

Son dakika haberleri: Beşiktaş ile Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında kozlarını paylaştı. 4 golün atıldığı dev derbide kazanan çıkmadı ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi. Bir kırmızı kartın da çıktığı karşılaşma sonrasında usta kalemler, dikkat çeken değerlendirmeler yapıp flaş gerçeği açıkladılar. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Dev derbinin ardından flaş sözler! Sırat köprüsünde dedi ve açıkladı: Gereği yapılmalı! Şampiyonluk şansı kaybedilmeden...

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftası dev bir maça sahne oldu. Beşiktaş ile Trabzonspor arasında Vodafone Park'ta oynanan derbi nefesleri kesti.

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Son dakika haberleri: Dev derbinin ardından flaş sözler! Sırat köprüsünde dedi ve açıkladı: Gereği yapılmalı! Şampiyonluk şansı kaybedilmeden...

Mücadele karşılıklı atılan gollerle 2-2 sona ererken, SABAH Spor yazarları dev maçla ilgili dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Son dakika haberleri: Dev derbinin ardından flaş sözler! Sırat köprüsünde dedi ve açıkladı: Gereği yapılmalı! Şampiyonluk şansı kaybedilmeden...

İşte o yorumlar...

ÖMER ÜRÜNDÜL: ZORLU MAÇIN KADER ADAMI BARDHI OLDU

Beşiktaş ilk yarı daha baskın olan taraftı. Ama hücum organizasyonları istenilen biçimde işlerlik kazanamadı. Trabzonspor'un ileri uç ve orta sahada pres yetersizliği olduğundan, onlar bu zaafı en aza indirmek için kalabalık, alan daraltan savunma uyguluyorlardı. Beşiktaş'ın üretkenliğini engelleyen bir diğer neden de fizik olarak güçsüz Dele Alli'den olumlu bir katkı gelmeyişi idi. N'Koudou da kişisel aksiyonlarını sergiliyemedi. Bu devrede üç gol oldu. İkisi Trabzonspor'dan Beşiktaş'ın büyük defans hataları yüzünden.

Son dakika haberleri: Dev derbinin ardından flaş sözler! Sırat köprüsünde dedi ve açıkladı: Gereği yapılmalı! Şampiyonluk şansı kaybedilmeden...

İkinci devreye Beşiktaş yüksek tempolu başladı. Sağlı, sollu ataklarla Trabzon 18'ini adeta kuşattılar. Bu arada fazla vakit geçmeden iki doğru hamle geldi Abdullah Avcı'dan. Ve bu arada maçın kırılma anı yaşandı. Bardhi farkı ikiye çıkaracak net fırsatı kaçırdı. Sonrasında İsmael'den hamleler geldi ve Cenk Tosun girer girmez kendine has zor gollerden birini attı.

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