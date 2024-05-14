Son dakika haberleri: Duayen isimlerden Ali Koç için olay sözler: "Aziz Yıldırım'dan ayıran en önemli şey..."

Ali Koç, 3 Şubat'ta Divan'da yaptığı konuşmada "Haziranda yokum, yeni başkan gelecek. Bu kararımın F.Bahçe'nin hayrına olduğuna inanın" demişti. 4 ay sonra kararından vazgeçip aday oldu. Sadettin Saran'ı da adaylıktan vazgeçirdi. Yaşanan süreç için düşünceniz nedir? Koç, 6 sezonda başarılı mı başarısız mı?

"ALİ KOÇ HER SENE GÖLE MAYA ÇALIYOR!"

LEVENT TÜZEMEN: Koç, başkanlığı döneminde futbolda dikiş tutturamadı. Her sene yeni bir takım kurmak, yeni bir teknik adamla çalışmak şampiyonluk yarışında F.Bahçe'yi Nasrettin Hoca'nın 'Ya tutarsa' diye göle maya çalmasına benziyor. Ali Bey'in yönetiminde bir istikrar var ama kadro ve hoca tercihlerinde istikrarsızlık var.