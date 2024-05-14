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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Duayen isimlerden Ali Koç için olay sözler: "Aziz Yıldırım'dan ayıran en önemli şey..."
Giriş Tarihi: 14.05.2024 07:15 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 07:15

Son dakika haberleri: Duayen isimlerden Ali Koç için olay sözler: "Aziz Yıldırım'dan ayıran en önemli şey..."

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de pazar günü Galatasaray ile Fenerbahçe ligin en kritik maçına çıkacak. İki camiada da gözler hem ligde hem de yapılacak olan başkanlık seçiminde... SABAH Spor'un duayen isimleri Levent Tüzemen, Ömer Üründül, Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklamasından sonra hem Başkan Ali Koç hem de Başkan Dursun Özbek hakkında çok çarpıcı sözler söyledi.

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Son dakika haberleri: Duayen isimlerden Ali Koç için olay sözler: Aziz Yıldırım’dan ayıran en önemli şey...

Trendyol Süper Lig'de sezonun en kritik haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, derbiyi kazanamaması durumunda Galatasaray şampiyonluğunu ilan edecek. İki takımda gözler derbiye çevrilmişken, diğer yandan başkanlık seçiminde adaylar da netleşiyor.

Son dakika haberleri: Duayen isimlerden Ali Koç için olay sözler: Aziz Yıldırım’dan ayıran en önemli şey...

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın ve Galatasaray'da ise Süheyl Batum'un aday olacağı seçimler öncesi Murat Özbostan'ın sorularını yanıtlayan SABAH Spor yazarları Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, Ömer Üründül ve Bülent Timurlenk, Ali Koç ve Dursun Özbek için dikkat çeken yorumlar kaleme aldı.

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Son dakika haberleri: Duayen isimlerden Ali Koç için olay sözler: Aziz Yıldırım’dan ayıran en önemli şey...

Ali Koç, 3 Şubat'ta Divan'da yaptığı konuşmada "Haziranda yokum, yeni başkan gelecek. Bu kararımın F.Bahçe'nin hayrına olduğuna inanın" demişti. 4 ay sonra kararından vazgeçip aday oldu. Sadettin Saran'ı da adaylıktan vazgeçirdi. Yaşanan süreç için düşünceniz nedir? Koç, 6 sezonda başarılı mı başarısız mı?

"ALİ KOÇ HER SENE GÖLE MAYA ÇALIYOR!"

LEVENT TÜZEMEN: Koç, başkanlığı döneminde futbolda dikiş tutturamadı. Her sene yeni bir takım kurmak, yeni bir teknik adamla çalışmak şampiyonluk yarışında F.Bahçe'yi Nasrettin Hoca'nın 'Ya tutarsa' diye göle maya çalmasına benziyor. Ali Bey'in yönetiminde bir istikrar var ama kadro ve hoca tercihlerinde istikrarsızlık var.

Son dakika haberleri: Duayen isimlerden Ali Koç için olay sözler: Aziz Yıldırım’dan ayıran en önemli şey...

G.Saray, Derwall gibi dev bir antrenörü göreve getirdi ama ilk iki yıl şampiyonluk yaşamadı. Yönetim, Derwall'e destek verdi, şampiyonluk da geldi. Ali Bey, yeni seçeceği teknik direktörle uzun vadeli bir planlama yapmalı. Başarısızlıkta sil baştan yapmamalı.

Son dakika haberleri: Duayen isimlerden Ali Koç için olay sözler: Aziz Yıldırım’dan ayıran en önemli şey...

"ALİ KOÇ'UN DEVAM EDECEĞİNİ TAHMİN EDİYORDUM"

ÖMER ÜRÜNDÜL: Kendisi hırslı bir yapıya sahip. Ben şampiyon olsa da olmasa da Ali Koç'un devam edeceğini önceden tahmin ediyordum. Şimdi onun öncelikli hedefi, kimsenin tartışmayacağı en az Mourinho'ya kadar kariyerli bir teknik direktör ile anlaşacağını tahmin ediyorum. O olmazsa taraftarın stresini düşürecek bir hoca olmalı. Zaten buna inanmasa 'Devam ediyorum' demez.

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