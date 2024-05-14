Giriş Tarihi: 14.05.2024 07:15
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
07:15
Son dakika haberleri: Duayen isimlerden Ali Koç için olay sözler: "Aziz Yıldırım'dan ayıran en önemli şey..."
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de pazar günü Galatasaray ile Fenerbahçe ligin en kritik maçına çıkacak. İki camiada da gözler hem ligde hem de yapılacak olan başkanlık seçiminde... SABAH Spor'un duayen isimleri Levent Tüzemen, Ömer Üründül, Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk Aziz Yıldırım'ın adaylığını açıklamasından sonra hem Başkan Ali Koç hem de Başkan Dursun Özbek hakkında çok çarpıcı sözler söyledi.