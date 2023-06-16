Giriş Tarihi: 16.06.2023 10:23
Güncelleme Tarihi: 16.06.2023
10:26
Son dakika haberleri: Dünya devi Juventus resmen çıldırdı! Zaniolo için yıldız futbolcusunu Galatasaray'a veriyor...
Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak adına transfer çalışmalarını devam ettirirken, aynı zamanda takımdaki yıldız oyunculara da gelen teklifler şaşırtıyor. Galatasaray'ın İtalyan starı Nicolo Zaniolo için dünya devi devreye girerken, bu transfer için yıldız oyuncusunu da vermeye hazır. İşte son dakika haberinin detayları...