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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Dünya devi Juventus resmen çıldırdı! Zaniolo için yıldız futbolcusunu Galatasaray'a veriyor...
Giriş Tarihi: 16.06.2023 10:23 Güncelleme Tarihi: 16.06.2023 10:26

Son dakika haberleri: Dünya devi Juventus resmen çıldırdı! Zaniolo için yıldız futbolcusunu Galatasaray'a veriyor...

Son dakika Galatasaray transfer haberleri... Süper Lig'in şampiyonu Galatasaray, yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak adına transfer çalışmalarını devam ettirirken, aynı zamanda takımdaki yıldız oyunculara da gelen teklifler şaşırtıyor. Galatasaray'ın İtalyan starı Nicolo Zaniolo için dünya devi devreye girerken, bu transfer için yıldız oyuncusunu da vermeye hazır. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Dünya devi Juventus resmen çıldırdı! Zaniolo için yıldız futbolcusunu Galatasaray’a veriyor...

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, tarihindeki 23. lig kupasını kazandı. Şampiyonlar Ligi'ne gitmek için ön eleme oynamaya hazırlanan Cimbom'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor.

Son dakika haberleri: Dünya devi Juventus resmen çıldırdı! Zaniolo için yıldız futbolcusunu Galatasaray’a veriyor...

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Okan Buruk, transfer listesini yönetieme iletti.Transfer için harekete geçen yöinetim kesennş ağzıını açmaya hazırlanırken, takımın yıldızlarına teklifler yağmaya devam ediyor.

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Son dakika haberleri: Dünya devi Juventus resmen çıldırdı! Zaniolo için yıldız futbolcusunu Galatasaray’a veriyor...

15 MİLYON EURO BONSERVİS BEDELİ ÖDENDİ

Ara transfer döneminde Roma'dan 15 milyon Euro bonservis bedeliyle alınan İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo, kısa sürede gösterdiği perofmrnasla gözleri üzerine çekmeyi başardı.

Son dakika haberleri: Dünya devi Juventus resmen çıldırdı! Zaniolo için yıldız futbolcusunu Galatasaray’a veriyor...

Cimbom'da İcardi ile görüşmeler devam ederken aynı zamanda alternatif için arayışlar devam ederken, takımın yıldızlarından olan Nicolo Zaniolo'ya dev bir teklif geldi.

Son dakika haberleri: Dünya devi Juventus resmen çıldırdı! Zaniolo için yıldız futbolcusunu Galatasaray’a veriyor...

Gelen teklif sonrası Galatasaray'ın yanıtı ise gecikmedi. Peki; Zaniolo, transfer mi oluyor? Geride kalan sezonda 13'ü İtalya, 10'u Türkiye olmak üzere 23 lig maçına çıkan 23 yaşındaki orta saha, 6 gole imza attı.

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