Giriş Tarihi: 02.11.2022 01:06 Güncelleme Tarihi: 02.11.2022 01:20

Son dakika haberleri: Dünya devi Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez sonuncu bitirdi! Igor Tudor son saniyede yıkıldı: İşte son 16 turuna kalan takımlar…

Son dakika Şampiyonlar Ligi haberleri… Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta maçları oynanıyor. 6. haftaya girilen turnuvada son 16 turuna kalan birçok takım da belli oldu. Gol sayısı açısından diğer haftalara göre düşük kalan 6. haftada birbirinden dikkat çeken mücadeleler oynandı. Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği Şampiyonlar Ligi gecesinde, Marsilya - Tottenham maçında yaşananlar damga vurdu. Öte yandan İspanyol devi Atletico Madrid tarihinde bir ilki yaşadı. İşte son dakika haberinin detayları…