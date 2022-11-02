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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Dünya devi Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez sonuncu bitirdi! Igor Tudor son saniyede yıkıldı: İşte son 16 turuna kalan takımlar…
Giriş Tarihi: 02.11.2022 01:06 Güncelleme Tarihi: 02.11.2022 01:20

Son dakika haberleri: Dünya devi Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez sonuncu bitirdi! Igor Tudor son saniyede yıkıldı: İşte son 16 turuna kalan takımlar…

Son dakika Şampiyonlar Ligi haberleri… Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son hafta maçları oynanıyor. 6. haftaya girilen turnuvada son 16 turuna kalan birçok takım da belli oldu. Gol sayısı açısından diğer haftalara göre düşük kalan 6. haftada birbirinden dikkat çeken mücadeleler oynandı. Futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği Şampiyonlar Ligi gecesinde, Marsilya - Tottenham maçında yaşananlar damga vurdu. Öte yandan İspanyol devi Atletico Madrid tarihinde bir ilki yaşadı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Dünya devi Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez sonuncu bitirdi! Igor Tudor son saniyede yıkıldı: İşte son 16 turuna kalan takımlar…

Son dakika haberleri… UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta maçları salı günü oynanan karşılaşmalarla başladı. Barcelona, Bayern Münih, Inter ve Liverpool gibi dünya devlerinin sahne aldığı gecede birbirinden heyecanlı maçlar oynandı.

Son dakika haberleri: Dünya devi Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez sonuncu bitirdi! Igor Tudor son saniyede yıkıldı: İşte son 16 turuna kalan takımlar…

ATLETICO MADRID VEDA ETTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki son hafta maçında Portekiz temsilcisi Porto, konuk ettiği İspanya'nın Atletico Madrid takımını 2-1 yenerek grubu 12 puanla lider tamamladı.

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Son dakika haberleri: Dünya devi Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez sonuncu bitirdi! Igor Tudor son saniyede yıkıldı: İşte son 16 turuna kalan takımlar…

B Grubu'nda, Belçika takımı Club Brugge ise deplasmanda Almanya temsilcisi Bayer Leverkusen ile golsüz berabere kalarak grubu 11 puanla ikinci sırada bitirdi.

Son dakika haberleri: Dünya devi Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez sonuncu bitirdi! Igor Tudor son saniyede yıkıldı: İşte son 16 turuna kalan takımlar…

Grubu ilk 2 sırada tamamlayan Porto ve Club Brugge, son 16 turuna yükseldi.

Son dakika haberleri: Dünya devi Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez sonuncu bitirdi! Igor Tudor son saniyede yıkıldı: İşte son 16 turuna kalan takımlar…

Bayer Leverkusen ise grubu 5 puanla 3. sırada bitirerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı. Atletico Madrid ise 5 puanla grup sonuncusu olarak bu sezon Avrupa'ya erken veda etti.

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