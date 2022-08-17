Son dakika haberleri: Avrupa futbolunda kulüp satın alma sirkülasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Premier Lig devi Chelsea'nin Todd Boehly tarafından satın alınmasının ardından bir başka dünya devi de el değiştirme hazırlığında. Kulüp sahipleri, hisselerin azınlık kısmını satışa çıkarmak için çalışmalara başlarken, kulübün tamamının satışı için belirlenen miktar dudak uçuklattı. Dünyaca ünlü iş insanı da satın alma iddialarını doğruladı. İşte haberin tüm ayrıntıları...