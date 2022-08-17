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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Dünya devi satılıyor! Ünlü iş insanının sözcüsü açıkladı: "Kesinlikle potansiyel alıcıyız"
Giriş Tarihi: 17.08.2022 23:18 Güncelleme Tarihi: 17.08.2022 23:18

Son dakika haberleri: Dünya devi satılıyor! Ünlü iş insanının sözcüsü açıkladı: "Kesinlikle potansiyel alıcıyız"

Son dakika haberleri: Avrupa futbolunda kulüp satın alma sirkülasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Premier Lig devi Chelsea'nin Todd Boehly tarafından satın alınmasının ardından bir başka dünya devi de el değiştirme hazırlığında. Kulüp sahipleri, hisselerin azınlık kısmını satışa çıkarmak için çalışmalara başlarken, kulübün tamamının satışı için belirlenen miktar dudak uçuklattı. Dünyaca ünlü iş insanı da satın alma iddialarını doğruladı. İşte haberin tüm ayrıntıları...

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Son dakika haberleri: Dünya devi satılıyor! Ünlü iş insanının sözcüsü açıkladı: Kesinlikle potansiyel alıcıyız

Son dakika haberleri: Avrupa futbolunda kulüp satın alma sirkülasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Premier Lig devi Chelsea'nin Todd Boehly tarafından satın alınmasının ardından bir başka dünya devi de el değiştirme hazırlığında. Kulüp sahipleri, hisselerin azınlık kısmını satışa çıkarmak için çalışmalara başlarken, kulübün tamamının satışı için belirlenen miktar dudak uçuklattı. Dünyaca ünlü iş insanı da satın alma iddialarını doğruladı. İşte haberin tüm ayrıntıları...

Son dakika haberleri: Dünya devi satılıyor! Ünlü iş insanının sözcüsü açıkladı: Kesinlikle potansiyel alıcıyız

İngiltere'nin en zengin iş insanı olan ve 'Sir' unvanına sahip Sir Jim Ratcliffe, dünyaca ünlü kulübü satın almak için girişimlere başladı.

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Son dakika haberleri: Dünya devi satılıyor! Ünlü iş insanının sözcüsü açıkladı: Kesinlikle potansiyel alıcıyız

Ratcliffe, Roman Abramovich'in satış kararı sonrası Chelsea ile de ilgilenmiş ancak başarılı olamamıştı.

Son dakika haberleri: Dünya devi satılıyor! Ünlü iş insanının sözcüsü açıkladı: Kesinlikle potansiyel alıcıyız

Aynı zamanda Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'in de sahibi olan 69 yaşındaki iş insanı, bu kez büyük oynuyor...

Son dakika haberleri: Dünya devi satılıyor! Ünlü iş insanının sözcüsü açıkladı: Kesinlikle potansiyel alıcıyız

SÖZCÜSÜ AÇIKLADI

Ratcliffe'in sözcüsü The Times'a verdiği demeçte, ünlü iş insanının Manchester United'ı satın almak istediğini belirtti.

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