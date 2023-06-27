Giriş Tarihi: 27.06.2023 18:10 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 18:12

Son dakika haberleri: Dünya devinden olay Arda Güler hamlesi! Transferi için Fatih Terim’i aradılar: Verdiği yanıt çok konuşulacak…

Son dakika haberleri… Kısa sürede Türk futbolunun gözbebeği haline gelen Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, dünyanın dev kulüplerini peşinde koşturmaya devam ediyor. Son dönemde Real Madrid ve Barcelona ile sık sık anılan Arda Güler için Fenerbahçe yönetimi de yoğun bir çaba sarf ediyor. Bu sırada genç futbolcunun transferi için sürpriz bir gelişme yaşandı. Bir başka dünya devi, Arda Güler'in transferi için Fatih Terim'i aradı. Terim'in verdiği yanıt ise çok konuşuldu. İşte son dakika haberinin detayları…