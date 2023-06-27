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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Dünya devinden olay Arda Güler hamlesi! Transferi için Fatih Terim’i aradılar: Verdiği yanıt çok konuşulacak…
Giriş Tarihi: 27.06.2023 18:10 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023 18:12

Son dakika haberleri: Dünya devinden olay Arda Güler hamlesi! Transferi için Fatih Terim’i aradılar: Verdiği yanıt çok konuşulacak…

Son dakika haberleri… Kısa sürede Türk futbolunun gözbebeği haline gelen Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, dünyanın dev kulüplerini peşinde koşturmaya devam ediyor. Son dönemde Real Madrid ve Barcelona ile sık sık anılan Arda Güler için Fenerbahçe yönetimi de yoğun bir çaba sarf ediyor. Bu sırada genç futbolcunun transferi için sürpriz bir gelişme yaşandı. Bir başka dünya devi, Arda Güler'in transferi için Fatih Terim'i aradı. Terim'in verdiği yanıt ise çok konuşuldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Dünya devinden olay Arda Güler hamlesi! Transferi için Fatih Terim’i aradılar: Verdiği yanıt çok konuşulacak…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek tamamlayan Fenerbahçe'de damga vuran isim Arda Güler oldu.

Son dakika haberleri: Dünya devinden olay Arda Güler hamlesi! Transferi için Fatih Terim’i aradılar: Verdiği yanıt çok konuşulacak…

Sezonun son çeyreğinde ilk 11'deki yerini kapan genç yıldız, gösterdiği performansla taraftarını adeta mest etti.

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Son dakika haberleri: Dünya devinden olay Arda Güler hamlesi! Transferi için Fatih Terim’i aradılar: Verdiği yanıt çok konuşulacak…

Türkiye Kupası finalinde de takımını zafere taşıyan isimlerden birisi olan Arda Güler, maçın oyuncusu seçilmişti.

Son dakika haberleri: Dünya devinden olay Arda Güler hamlesi! Transferi için Fatih Terim’i aradılar: Verdiği yanıt çok konuşulacak…

A Milli Takım ile Galler karşısında attığı gol ise dünya çapında ses getirdi ve transfer dönemiyle birlikte dev kulüpler adeta sıraya girdi.

Son dakika haberleri: Dünya devinden olay Arda Güler hamlesi! Transferi için Fatih Terim’i aradılar: Verdiği yanıt çok konuşulacak…

Fenerbahçe bir yandan önümüzdeki sezonun güçlü kadrosunu kurmaya çalışırken yıldız oyuncusu Arda Güler için de önemli gelişmeler yaşanıyor.

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