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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Dünya Kupası finalinde tarihi gelir! Kaybetseler bile servet kazanacaklar...
Giriş Tarihi: 17.12.2022 14:20 Güncelleme Tarihi: 17.12.2022 14:20

Son dakika haberleri: Dünya Kupası finalinde tarihi gelir! Kaybetseler bile servet kazanacaklar...

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nın finalinde yarın Arjantin ile Fransa karşı karşıya gelecek. Katar'ın ev sahipliği yaptığı turnuvanın 88 bin kişilik en büyük stadı Lusail'de oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Tarihi finalde mücadele edecek takımların elde edeceği gelir ortaya çıktı. Kazanan da kaybeden de adeta servet kazancak. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberleri: Dünya Kupası finalinde tarihi gelir! Kaybetseler bile servet kazanacaklar...

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nın finalinde yarın Arjantin ile Fransa karşı karşıya gelecek. Katar'ın ev sahipliği yaptığı turnuvanın 88 bin kişilik en büyük stadı Lusail'de oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Tarihi finalde mücadele edecek takımların elde edeceği gelir ortaya çıktı. Kazanan da kaybeden de adeta servet kazancak. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberleri: Dünya Kupası finalinde tarihi gelir! Kaybetseler bile servet kazanacaklar...

Son şampiyon Fransa ve tarihinde 6. kez finale çıkan Arjantin, armasının üzerine üçüncü yıldızı eklemek için sahaya çıkacak.

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Son dakika haberleri: Dünya Kupası finalinde tarihi gelir! Kaybetseler bile servet kazanacaklar...

1998'de Brezilya'yı 3-0, 2018'de de Hırvatistan'ı 4-2 yenerek şampiyonluğa ulaşan Fransa, kaptan Zinedine Zidane'ın Marco Materazzi'ye kafa attığı 2006 finalinde ise İtalya'ya penaltı atışlarıyla 5-3 yenilmişti.

Son dakika haberleri: Dünya Kupası finalinde tarihi gelir! Kaybetseler bile servet kazanacaklar...

Arjantin ise 1978'de Hollanda'yı 3-1, 1986'da da Almanya'yı 3-2 mağlup ederek iki kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Tarihin ilk Dünya Kupası'nda Uruguay'a finalde 4-2 kaybeden "Tangocular", 1990 ve 2014'te de Almanya'ya 1-0'lık skorlarla mağlup oldu.

Son dakika haberleri: Dünya Kupası finalinde tarihi gelir! Kaybetseler bile servet kazanacaklar...

MESSI'NİN KARİYERİNDE TEK EKSİK KUPA

Kulüp kariyerinde uzun yıllar formasını giydiği Barcelona ve Paris Saint-Germain ile kazanmadığı kupa kalmayan 35 yaşındaki Messi'nin, final oynadığı halde şampiyon olamadığı tek turnuva Dünya Kupası.

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