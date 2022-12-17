Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası'nın finalinde yarın Arjantin ile Fransa karşı karşıya gelecek. Katar'ın ev sahipliği yaptığı turnuvanın 88 bin kişilik en büyük stadı Lusail'de oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Tarihi finalde mücadele edecek takımların elde edeceği gelir ortaya çıktı. Kazanan da kaybeden de adeta servet kazancak. İşte tüm detaylar...