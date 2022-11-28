Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda çok konuşulan görüntülerden sonra Lionel Messi’ye açık tehdit! Meksikalı boksör o harekete öfke kustu…

Son dakika haberleri… 2022 Dünya Kupası'nda futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Grup maçlarının oynandığı turnuvada favorilerden birisi olarak gösterilen Arjantin, geçtiğimiz günlerde Meksika'yı 2-0 mağlup ederek ilk 3 puanını aldı. Son 16 şansını bir sonraki maça taşıyan Arjantin, Polonya karşısında da galip gelmesi halinde bir üst tura yükselecek. Lionel Messi ve arkadaşları için oldukça önem arz eden 2022 Dünya Kupası'nda ilginç bir olay yaşandı. Meksika maçının ardından yaşanan görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte Lionel Messi için açık tehdit geldi. İşte son dakika haberinin detayları…