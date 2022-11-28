Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda çok konuşulan görüntülerden sonra Lionel Messi’ye açık tehdit! Meksikalı boksör o harekete öfke kustu…

"Soyunma odasında ikinci yarıda daha sakin olmamız gerektiğini konuştuk. İlk yarı çünkü çok karmaşık bir maç oldu. İkinci yarı hem sakinleştik, hem kontrol tamamen bizdeydi. Bizim için her final! Bir arada, hep birlikte devam edeceğiz. Şimdi pes edemeyiz, oynayacak finallerimiz var"