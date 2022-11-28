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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda çok konuşulan görüntülerden sonra Lionel Messi’ye açık tehdit! Meksikalı boksör o harekete öfke kustu…
Giriş Tarihi: 28.11.2022 19:52 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 19:56

Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda çok konuşulan görüntülerden sonra Lionel Messi’ye açık tehdit! Meksikalı boksör o harekete öfke kustu…

Son dakika haberleri… 2022 Dünya Kupası'nda futbol heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Grup maçlarının oynandığı turnuvada favorilerden birisi olarak gösterilen Arjantin, geçtiğimiz günlerde Meksika'yı 2-0 mağlup ederek ilk 3 puanını aldı. Son 16 şansını bir sonraki maça taşıyan Arjantin, Polonya karşısında da galip gelmesi halinde bir üst tura yükselecek. Lionel Messi ve arkadaşları için oldukça önem arz eden 2022 Dünya Kupası'nda ilginç bir olay yaşandı. Meksika maçının ardından yaşanan görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte Lionel Messi için açık tehdit geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda çok konuşulan görüntülerden sonra Lionel Messi’ye açık tehdit! Meksikalı boksör o harekete öfke kustu…

Son dakika haberleri… 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin, C Grubu'ndaki ikinci maçında Meksika'yı 2-0 mağlup etti.

Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda çok konuşulan görüntülerden sonra Lionel Messi’ye açık tehdit! Meksikalı boksör o harekete öfke kustu…

Bu sonuçla Arjantin, grupta ilk galibiyetini aldı. Bir puanı bulunan Meksika ise ilk yenilgisini yaşadı. Arjantin, son maçını Polonya ile yapacak. Meksika ise Suudi Arabistan'la karşılaşacak.

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Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda çok konuşulan görüntülerden sonra Lionel Messi’ye açık tehdit! Meksikalı boksör o harekete öfke kustu…

"VAZGEÇMEK YOK"

Meksika galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Lionel Messi, takım olarak vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda çok konuşulan görüntülerden sonra Lionel Messi’ye açık tehdit! Meksikalı boksör o harekete öfke kustu…

"Eğer kazanırsak bizim için Dünya Kupası'nın yeni başlayacağını, bambaşka bir Dünya Kupası'nın başlayacağını biliyorduk. Bunu nasıl yapacağımızı da biliyorduk. Yaptık ve oldu. Kazandık. Vazgeçmek yok!"

Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda çok konuşulan görüntülerden sonra Lionel Messi’ye açık tehdit! Meksikalı boksör o harekete öfke kustu…

"Soyunma odasında ikinci yarıda daha sakin olmamız gerektiğini konuştuk. İlk yarı çünkü çok karmaşık bir maç oldu. İkinci yarı hem sakinleştik, hem kontrol tamamen bizdeydi. Bizim için her final! Bir arada, hep birlikte devam edeceğiz. Şimdi pes edemeyiz, oynayacak finallerimiz var"

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