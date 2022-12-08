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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda Cristiano Ronaldo Portekiz’i karıştırdı iddiası şok etmişti! Takım arkadaşı Ronaldo’nun verdiği tepkinin iç yüzünü açıkladı…
Giriş Tarihi: 08.12.2022 20:55 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 20:57

Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda Cristiano Ronaldo Portekiz’i karıştırdı iddiası şok etmişti! Takım arkadaşı Ronaldo’nun verdiği tepkinin iç yüzünü açıkladı…

Son dakika haberleri… Kariyerinin son döneminde oldukça çalkantılı günler geçiren Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz haftalarda Manchester United ile ters düşerek takımdan ayrıldı. Şu sıralar Portekiz Milli Takımı'yla birlikte Dünya Kupası hedefi için çalışmalarını sürdüren 37 yaşındaki efsane, şok bir iddiayla gündeme geldi. Ronaldo'nun hocası Fernando Santos'u tehdit ettiği yönündeki haberler, dünyanın gündemine oturdu. İddialar üzerine Portekiz'den takım arkadaşı, Ronaldo'yu destekleyen ifadeler kullandı ve yaşananların iç yüzünü anlattı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda Cristiano Ronaldo Portekiz’i karıştırdı iddiası şok etmişti! Takım arkadaşı Ronaldo’nun verdiği tepkinin iç yüzünü açıkladı…

Son dakika haberleri… Portekiz Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nı kazanmak için odaklanan Cristiano Ronaldo, olay iddialarla spor kamuoyunun gündeminden düşmüyor.

Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda Cristiano Ronaldo Portekiz’i karıştırdı iddiası şok etmişti! Takım arkadaşı Ronaldo’nun verdiği tepkinin iç yüzünü açıkladı…

Portekiz basınından Record, Cristiano Ronaldo'nun İsviçre maçına yedek başlayacağını öğrendiğinde hocası Fernando Santos'u tehdit ettiğini iddia etti.

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Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda Cristiano Ronaldo Portekiz’i karıştırdı iddiası şok etmişti! Takım arkadaşı Ronaldo’nun verdiği tepkinin iç yüzünü açıkladı…

Habere göre; Cristiano Ronaldo, İsviçre ile oynanan son 16 maçı öncesi yedek olacağını öğrendi ve Fernando Santos ile hararetli bir kavga etti. Dahası, Fernando Santos'a 'Beni yedek bırakırsan bu kampı terk ederim' tehdidinde bulundu.

Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda Cristiano Ronaldo Portekiz’i karıştırdı iddiası şok etmişti! Takım arkadaşı Ronaldo’nun verdiği tepkinin iç yüzünü açıkladı…

Cristiano Ronaldo, A Bola'nın düzenlediği ve yüzde 70 oranında 'Ronaldo oynamasın' anketinin arkasında da Fernando Santos'un olduğuna inanıyor.

Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda Cristiano Ronaldo Portekiz’i karıştırdı iddiası şok etmişti! Takım arkadaşı Ronaldo’nun verdiği tepkinin iç yüzünü açıkladı…

İddialara göre Ronaldo, Güney Kore maçının ikinci yarısında oyundan alındıktan sonra da Santos'a "Beni çıkarmak için acele ediyorsun" dedi.

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