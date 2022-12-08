Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda Cristiano Ronaldo Portekiz’i karıştırdı iddiası şok etmişti! Takım arkadaşı Ronaldo’nun verdiği tepkinin iç yüzünü açıkladı…

Son dakika haberleri… Kariyerinin son döneminde oldukça çalkantılı günler geçiren Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz haftalarda Manchester United ile ters düşerek takımdan ayrıldı. Şu sıralar Portekiz Milli Takımı'yla birlikte Dünya Kupası hedefi için çalışmalarını sürdüren 37 yaşındaki efsane, şok bir iddiayla gündeme geldi. Ronaldo'nun hocası Fernando Santos'u tehdit ettiği yönündeki haberler, dünyanın gündemine oturdu. İddialar üzerine Portekiz'den takım arkadaşı, Ronaldo'yu destekleyen ifadeler kullandı ve yaşananların iç yüzünü anlattı. İşte son dakika haberinin detayları…