Giriş Tarihi: 02.12.2022 21:03 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 21:04

Son dakika haberleri: Dünya Kupası'nda Galatasaraylı Fernando Muslera çılgına döndü! Uruguay - Gana maçında tarih tekerrür etti...

Son dakika haberleri… Dünya Kupası'nda grup aşamasının sonuna gelindi. Futbol heyecanının tüm hızıyla devam ettiği turnuvada H Grubu'nun son maçları oynandı. 2010 Dünya Kupası'nda da karşı karşıya gelen ve yine olaylı bir maça imza atan Uruguay - Gana, yine hikayesi olan bir mücadeleye imza attı. Karşılaşmaların sonucunda Uruguay ve Gana turnuvaya veda ederken, maç son düdüğüyle birlikte saha karıştı. Galatasaraylı Fernando Muslera, sinirlerine hakim olamazken, maçın hakeminin üzerine yürüdü. İşte son dakika haberinin detayları…