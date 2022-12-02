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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Dünya Kupası'nda Galatasaraylı Fernando Muslera çılgına döndü! Uruguay - Gana maçında tarih tekerrür etti...
Giriş Tarihi: 02.12.2022 21:03 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 21:04

Son dakika haberleri: Dünya Kupası'nda Galatasaraylı Fernando Muslera çılgına döndü! Uruguay - Gana maçında tarih tekerrür etti...

Son dakika haberleri… Dünya Kupası'nda grup aşamasının sonuna gelindi. Futbol heyecanının tüm hızıyla devam ettiği turnuvada H Grubu'nun son maçları oynandı. 2010 Dünya Kupası'nda da karşı karşıya gelen ve yine olaylı bir maça imza atan Uruguay - Gana, yine hikayesi olan bir mücadeleye imza attı. Karşılaşmaların sonucunda Uruguay ve Gana turnuvaya veda ederken, maç son düdüğüyle birlikte saha karıştı. Galatasaraylı Fernando Muslera, sinirlerine hakim olamazken, maçın hakeminin üzerine yürüdü. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda Galatasaraylı Fernando Muslera çılgına döndü! Uruguay - Gana maçında tarih tekerrür etti...

Son dakika haberleri… 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Uruguay, H Grubu'ndaki üçüncü maçında Gana'yı 2-0 mağlup etti.

Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda Galatasaraylı Fernando Muslera çılgına döndü! Uruguay - Gana maçında tarih tekerrür etti...

Bu sonuçla ilk galibiyetini alan Uruguay, grubu 4 puan ve averajla üçüncü sırada tamamladı.

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Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda Galatasaraylı Fernando Muslera çılgına döndü! Uruguay - Gana maçında tarih tekerrür etti...

Uruguay, Güney Kore ile aynı puanda olmasına rağmen rakibinden daha az gol attığı gerekçesiyle ilk 2'ye giremedi ve elendi.

Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda Galatasaraylı Fernando Muslera çılgına döndü! Uruguay - Gana maçında tarih tekerrür etti...

İkinci mağlubiyetini yaşayan Gana ise 3 puanla 4. ve son sırada yer aldı ve turnuvaya veda etti.

Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda Galatasaraylı Fernando Muslera çılgına döndü! Uruguay - Gana maçında tarih tekerrür etti...

TARİH TEKERRÜR ETTİ

Karşılaşmanın 18. dakikasında gelişen Gana atağında ceza sahası içinde topla buluşan Kudus, kaleci Sergio Rochet'nin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem, VAR kontrolü sonrasında penaltı noktasını gösterdi.

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