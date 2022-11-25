Son dakika haberleri: Yaptığı açıklamayla Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı! Dünya Kupası’nda olay maçın ardından yıldız isimden flaş itiraf...

Son dakika Dünya Kupası haberleri… Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvada bugün oynanan Galler - İran maçında sürpriz bir sonuç ortaya çıktı. B Grubu'nda mücadele eden iki takım, bugün saat 13.00'te karşı karşıya geldi. Turnuvanın zorlu takımlarından birisi olan Galler, İran karşısında sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı. Galler'i deviren İran, turnuvanın sürprizlerinden birine imza atarken maç sonunda yıldız futbolcudan Fenerbahçe itirafı geldi. İşte son dakika haberinin detayları…