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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Yaptığı açıklamayla Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı! Dünya Kupası'nda olay maçın ardından yıldız isimden flaş itiraf...
Giriş Tarihi: 25.11.2022 20:12 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 20:12

Son dakika haberleri: Yaptığı açıklamayla Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı! Dünya Kupası'nda olay maçın ardından yıldız isimden flaş itiraf...

Son dakika Dünya Kupası haberleri… Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Turnuvada bugün oynanan Galler - İran maçında sürpriz bir sonuç ortaya çıktı. B Grubu'nda mücadele eden iki takım, bugün saat 13.00'te karşı karşıya geldi. Turnuvanın zorlu takımlarından birisi olan Galler, İran karşısında sahadan 2-0 mağlubiyetle ayrıldı. Galler'i deviren İran, turnuvanın sürprizlerinden birine imza atarken maç sonunda yıldız futbolcudan Fenerbahçe itirafı geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Yaptığı açıklamayla Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı! Dünya Kupası’nda olay maçın ardından yıldız isimden flaş itiraf...

Son dakika haberleri… 2022 FIFA Dünya Kupası'nda İran, B Grubu'ndaki ikinci maçında Galler'i 2-0 mağlup etti.

Son dakika haberleri: Yaptığı açıklamayla Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı! Dünya Kupası’nda olay maçın ardından yıldız isimden flaş itiraf...

Maçın ilk tehlikeli pozisyonu 12. dakikada Galler'den geldi. Roberts'in sağ taraftan ortaladığı topa ceza alanı içinde Moore ayak koydu ancak kaleci Hosseini gole izin vermedi.

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Son dakika haberleri: Yaptığı açıklamayla Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı! Dünya Kupası’nda olay maçın ardından yıldız isimden flaş itiraf...

Tempolu oynamalarına rağmen aradıkları boşlukları bulamayan iki takım, soyunma odasında golsüz eşitlikle gitti.

Son dakika haberleri: Yaptığı açıklamayla Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı! Dünya Kupası’nda olay maçın ardından yıldız isimden flaş itiraf...

İran, ikinci yarıya adeta direkleri döverek başladı. Bayer Leverkusen forması giyen Azmoun'un 51. dakikadaki şutu atak yönüne göre sağ direkten döndü. Pozisyonun devamında topu kontrol eden Gholizadeh'ın şutunda bu kez sol direkt gole izin vermedi.

Son dakika haberleri: Yaptığı açıklamayla Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırdı! Dünya Kupası’nda olay maçın ardından yıldız isimden flaş itiraf...

Galler'i ileride karşılaşan ve rakip yarı alana yüklenen İran, 73. dakikada Ezzatolahi'nin yerden şutunda bir kez daha gole yaklaştı ancak kaleci Hennessey son anda topu kornere çeldi.

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