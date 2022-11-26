Giriş Tarihi: 26.11.2022 18:24 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 18:26

Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda turnuvaya damga vuran an! Robert Lewandowski ilke imza attığı maçta o anlarıyla çok konuşuldu…

Son dakika Dünya Kupası haberleri… Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda futbol heyecanı son hız devam ediyor. Grupların ikinci maçlarının oynandığı sırada Polonya ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. İlk maçta Arjantin'i yenerek sürpriz bir sonuca imza atan Suudi Arabistan, Polonya'ya 2-0 mağlup oldu. Polonya'nın dünyaca ünlü yıldızı Robert Lewandowski, Dünya Kupası tarihinde bir ilke imza atarak dikkatleri üzerine çekti. Yıldız golcü, gol sevincindeki o anlarıyla herkesin diline dolandı. İşte son dakika haberinin detayları…