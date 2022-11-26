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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda turnuvaya damga vuran an! Robert Lewandowski ilke imza attığı maçta o anlarıyla çok konuşuldu…
Giriş Tarihi: 26.11.2022 18:24 Güncelleme Tarihi: 26.11.2022 18:26

Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda turnuvaya damga vuran an! Robert Lewandowski ilke imza attığı maçta o anlarıyla çok konuşuldu…

Son dakika Dünya Kupası haberleri… Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda futbol heyecanı son hız devam ediyor. Grupların ikinci maçlarının oynandığı sırada Polonya ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi. İlk maçta Arjantin'i yenerek sürpriz bir sonuca imza atan Suudi Arabistan, Polonya'ya 2-0 mağlup oldu. Polonya'nın dünyaca ünlü yıldızı Robert Lewandowski, Dünya Kupası tarihinde bir ilke imza atarak dikkatleri üzerine çekti. Yıldız golcü, gol sevincindeki o anlarıyla herkesin diline dolandı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda turnuvaya damga vuran an! Robert Lewandowski ilke imza attığı maçta o anlarıyla çok konuşuldu…

Son dakika haberleri… Dünya Kupası'nda birbirinden heyecanlı maçlar oynanmaya devam ediyor. Bugün saat 16.00'da C Grubu'nda Polonya ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi.

Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda turnuvaya damga vuran an! Robert Lewandowski ilke imza attığı maçta o anlarıyla çok konuşuldu…

FIFA Dünya Kupası C Grubu ikinci maçında Polonya, Suudi Arabistan'ı 2-0 mağlup etti ve ilk galibiyetini elde etti.

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Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda turnuvaya damga vuran an! Robert Lewandowski ilke imza attığı maçta o anlarıyla çok konuşuldu…

Mücadelede Brezilya Futbol Federasyonu'ndan Wilton Sampaio düdük çaldı. Polonya, mücadelenin 39. dakikasında Robert Lewandowski'nin asistinde Piotr Zielinski ile 1-0 öne geçti.

Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda turnuvaya damga vuran an! Robert Lewandowski ilke imza attığı maçta o anlarıyla çok konuşuldu…

Maçın 44. dakikasında Krystian Bielik'in ceza sahası içinde Saleh Al Shehri'ye yaptığı müdahale sonrasında hakem Wilton Sampaio VAR uyarısıyla pozisyonu tekrar izledi ve penaltı kararı verdi.

Son dakika haberleri: Dünya Kupası’nda turnuvaya damga vuran an! Robert Lewandowski ilke imza attığı maçta o anlarıyla çok konuşuldu…

45+1. dakikada Salem Al Dawsari'nin kullandığı penaltıda kaleci Wojciech Szczesny meşin yuvarlağı çıkardı. İlk yarı Polonya'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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