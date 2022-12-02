Giriş Tarihi: 02.12.2022 09:53
Güncelleme Tarihi: 02.12.2022
09:53
Son dakika haberleri: Dünya Kupası'ndaki trajik maçlar sonrası İspanya'nın tarihi planı ortaya çıktı! Gruptan ikinci çıkınca...
Son dakika haberleri: Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. E Grubu'nda oynanan son maçların ardından Japonya büyük bir sürprize imza attı ve Almanya'nın ardından İspanya'yı da yenerek grubu lider tamamladı. Almanya ise 2018'den sonra 2022'ye de ilk turda veda ederek hayal kırıklığı yaşadı. Averajla grubu ikinci sırada tamamlayıp üst tura yükselen İspanya'nın ise tarihe geçen planı orataya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...