Kosta Rika'yı 4-2 yenmesine rağmen gruptan çıkamayan Almanya'da teknik direktör Hansi Flick maçın ardından yaptığı açıklamada, suçu kendilerinde aradıklarını söyledi ve "Hayal kırıklığımız çok büyük. İspanya'yı suçlamıyorum, diğer takımlara asla bakmıyoruz. Sadece kendimizi suçlamalıyız. Özellikle Japonya maçında kazanmamız için yeterli şansımız vardı ama değerlendiremedik." diye konuştu.