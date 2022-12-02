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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Dünya Kupası'ndaki trajik maçlar sonrası İspanya'nın tarihi planı ortaya çıktı! Gruptan ikinci çıkınca...
Giriş Tarihi: 02.12.2022 09:53 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 09:53

Son dakika haberleri: Dünya Kupası'ndaki trajik maçlar sonrası İspanya'nın tarihi planı ortaya çıktı! Gruptan ikinci çıkınca...

Son dakika haberleri: Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. E Grubu'nda oynanan son maçların ardından Japonya büyük bir sürprize imza attı ve Almanya'nın ardından İspanya'yı da yenerek grubu lider tamamladı. Almanya ise 2018'den sonra 2022'ye de ilk turda veda ederek hayal kırıklığı yaşadı. Averajla grubu ikinci sırada tamamlayıp üst tura yükselen İspanya'nın ise tarihe geçen planı orataya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Dünya Kupası’ndaki trajik maçlar sonrası İspanya’nın tarihi planı ortaya çıktı! Gruptan ikinci çıkınca...

Son dakika haberleri: Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. E Grubu'nda oynanan son maçların ardından Japonya büyük bir sürprize imza attı ve Almanya'nın ardından İspanya'yı da yenerek grubu lider tamamladı. Almanya ise 2018'den sonra 2022'ye de ilk turda veda ederek hayal kırıklığı yaşadı. Averajla grubu ikinci sırada tamamlayıp üst tura yükselen İspanya'nın ise tarihe geçen planı orataya çıktı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Dünya Kupası’ndaki trajik maçlar sonrası İspanya’nın tarihi planı ortaya çıktı! Gruptan ikinci çıkınca...

FIFA 2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ederken, E Grubu'nda oynanan son maçların ardından Japonya'nın grubu lider bitirmesi ve Almanya'nın turnuvaya veda etmesi, geceye damga vurdu.

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Son dakika haberleri: Dünya Kupası’ndaki trajik maçlar sonrası İspanya’nın tarihi planı ortaya çıktı! Gruptan ikinci çıkınca...

Almanya, 2018 Dünya Kupası'nın ardından 2022'ye de ilk turda veda ederken, Japonya'ya karşı öne geçmesine rağmen mağlup olan İspanya'nın tarihe geçecek planı ortaya çıktı.

Son dakika haberleri: Dünya Kupası’ndaki trajik maçlar sonrası İspanya’nın tarihi planı ortaya çıktı! Gruptan ikinci çıkınca...

ALMANYA'DAN SÜRPRİZ VEDA

Oynanan maçların ardından Japonya, 6 puana yükseldi ve gruptan lider olarak çıktı. İspanya ise Almanya ile 4 puanda olmasına rağmen, +5 averajla gruptan 2. olarak çıktı. Kosta Rika ise 3 puanda grubu son sırada tamamladı.

Son dakika haberleri: Dünya Kupası’ndaki trajik maçlar sonrası İspanya’nın tarihi planı ortaya çıktı! Gruptan ikinci çıkınca...

Kosta Rika'yı 4-2 yenmesine rağmen gruptan çıkamayan Almanya'da teknik direktör Hansi Flick maçın ardından yaptığı açıklamada, suçu kendilerinde aradıklarını söyledi ve "Hayal kırıklığımız çok büyük. İspanya'yı suçlamıyorum, diğer takımlara asla bakmıyoruz. Sadece kendimizi suçlamalıyız. Özellikle Japonya maçında kazanmamız için yeterli şansımız vardı ama değerlendiremedik." diye konuştu.

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