Giriş Tarihi: 06.12.2022 23:57 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 23:59

Son dakika haberleri: Dünya Portekiz’in genç yıldızını konuşuyor! Cristiano Ronaldo’nun yerine oynadı tarih yazdı: 14 yıl sonra bir ilk…

Son dakika haberleri… Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda futbol heyecanı son hız devam ediyor. Son 16 turunun son maçında Portekiz ile İsviçre karşı karşıya geldi. Portekizlilerin oldukça rahat bir 90 dakika geçirdiği mücadele, 5-1'lik sonuçla tamamlandı. İsviçre'yi turnuva dışına iten Portekiz, Dünya Kupası'nda çeyrek finale kaldı. Cristiano Ronaldo'nun yedek başladığı maçta tarih yazan Portekiz'in genç yıldızını tüm dünya konuştu. 37 yaşındaki efsane ise tam 14 yıl sonra kariyerinde bir ilki yaşadı. İşte son dakika haberinin detayları…