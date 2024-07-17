Son dakika haberleri: Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Türk takımları kaçıncı sırada?

Son dakika haberleri... Futbol dünyasının en değerli takımları açıklandı. Ekonomik verileri ortaya koyan bir kuruluş olan Brand Finance, 2024'ün en değerli futbol takımlarını sıraladı. Açıklanan listede İngiliz takımlarının ağırlığı gözler görülür bir şekilde dikkat çekti. Peki açıklanan listede Türk takımları var mı? İşte Dünya futbolunun en değerli markaya sahip 20 takımı...