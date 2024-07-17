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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Türk takımları kaçıncı sırada?
Giriş Tarihi: 17.07.2024 15:11 Güncelleme Tarihi: 17.07.2024 15:19

Son dakika haberleri: Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Türk takımları kaçıncı sırada?

Son dakika haberleri: Futbol dünyasının en değerli takımları açıklandı. Ekonomik verileri ortaya koyan bir kuruluş olan Brand Finance, 2024'ün en değerli futbol takımlarını sıraladı. Açıklanan listede İngiliz takımlarının ağırlığı gözle görülür bir şekilde dikkat çekiyor. Peki açıklanan listede Türk takımları var mı? İşte Dünya futbolunun en değerli markaya sahip takımları...

Son dakika haberleri: Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Türk takımları kaçıncı sırada?

Son dakika haberleri... Futbol dünyasının en değerli takımları açıklandı. Ekonomik verileri ortaya koyan bir kuruluş olan Brand Finance, 2024'ün en değerli futbol takımlarını sıraladı. Açıklanan listede İngiliz takımlarının ağırlığı gözler görülür bir şekilde dikkat çekti. Peki açıklanan listede Türk takımları var mı? İşte Dünya futbolunun en değerli markaya sahip 20 takımı...

Son dakika haberleri: Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Türk takımları kaçıncı sırada?

ASTON VİLLA

268 MİLYON DOLAR

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Son dakika haberleri: Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Türk takımları kaçıncı sırada?

WEST HAM

275 MİLYON DOLAR

Son dakika haberleri: Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Türk takımları kaçıncı sırada?

NEWCASTLE UNİTED

325 MİLYON DOLAR

Son dakika haberleri: Dünyanın en değerli takımları açıklandı! Türk takımları kaçıncı sırada?

LEIPZIG

333 MİLYON DOLAR

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