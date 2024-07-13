Giriş Tarihi: 13.07.2024 19:38
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024
19:41
Son dakika haberleri: Dünyanın en iyi stadyumları belli oldu! Türkiye'den tek takım var...
Son dakika haberleri: Dünya futbolu milyonlarca taraftarlar tarafından sıkça takip edilirken, kulüpler statlarıyla da dikkat çekiyor... Taraftarlar tarafından bilinen FourFourTwo dergisi, dünyanın en iyi 32 stadyumunu belirledi. Dünyadan birçok stadyumun yer aldığı listeye Türkiye'den sadece bir takımın stadı listeye girebildi. İşte o liste ve tüm detaylar...