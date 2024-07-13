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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Dünyanın en iyi stadyumları belli oldu! Türkiye'den tek takım var...
Giriş Tarihi: 13.07.2024 19:38 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024 19:41

Son dakika haberleri: Dünyanın en iyi stadyumları belli oldu! Türkiye'den tek takım var...

Son dakika haberleri: Dünya futbolu milyonlarca taraftarlar tarafından sıkça takip edilirken, kulüpler statlarıyla da dikkat çekiyor... Taraftarlar tarafından bilinen FourFourTwo dergisi, dünyanın en iyi 32 stadyumunu belirledi. Dünyadan birçok stadyumun yer aldığı listeye Türkiye'den sadece bir takımın stadı listeye girebildi. İşte o liste ve tüm detaylar...

Son dakika haberleri: Dünyanın en iyi stadyumları belli oldu! Türkiye’den tek takım var...

FourFourTwo dergisinin açıkladığı listeye göre dünyanın en iyi 32 stadyumu belli oldu.

İşte listenin tamamı ve tek Türk takımı...

Son dakika haberleri: Dünyanın en iyi stadyumları belli oldu! Türkiye’den tek takım var...

1. Estadio Santiago Bernabeu (Real Madrid)

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Son dakika haberleri: Dünyanın en iyi stadyumları belli oldu! Türkiye’den tek takım var...

2. Maracana (Fluminense ve Flamengo)

Son dakika haberleri: Dünyanın en iyi stadyumları belli oldu! Türkiye’den tek takım var...

3. Signal Iduna Park (Borussia Dortmund)

Son dakika haberleri: Dünyanın en iyi stadyumları belli oldu! Türkiye’den tek takım var...

4. La Bombonera (Boca Juniors)

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