Giriş Tarihi: 17.12.2023 19:50 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 19:51

Son dakika haberleri: Efsane geri dönüyor! Şenol Güneş’in yeni adresini duyurdular: Büyük sürpriz…

Son dakika haberleri… Süper Lig'in efsane teknik direktörlerinden Şenol Güneş, son olarak Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. Siyah-beyazlı ekiple 2023-2024 futbol sezonuna başlayan Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan Lugano maçından sonra görevini bıraktı. Beşiktaş'ta eleştirilerin hedefinde yer alan isim olan Şenol Güneş, yeniden teknik direktörlüğe dönmeye hazırlanıyor. 71 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, taraftarları ters köşe yapacak bir sürprize hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları…