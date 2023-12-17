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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Efsane geri dönüyor! Şenol Güneş’in yeni adresini duyurdular: Büyük sürpriz…
Giriş Tarihi: 17.12.2023 19:50 Güncelleme Tarihi: 17.12.2023 19:51

Son dakika haberleri: Efsane geri dönüyor! Şenol Güneş’in yeni adresini duyurdular: Büyük sürpriz…

Son dakika haberleri… Süper Lig'in efsane teknik direktörlerinden Şenol Güneş, son olarak Beşiktaş'ı çalıştırmıştı. Siyah-beyazlı ekiple 2023-2024 futbol sezonuna başlayan Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan Lugano maçından sonra görevini bıraktı. Beşiktaş'ta eleştirilerin hedefinde yer alan isim olan Şenol Güneş, yeniden teknik direktörlüğe dönmeye hazırlanıyor. 71 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, taraftarları ters köşe yapacak bir sürprize hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Efsane geri dönüyor! Şenol Güneş’in yeni adresini duyurdular: Büyük sürpriz…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun en kariyerli teknik direktörleri arasında yer alan Şenol Güneş, son olarak Beşiktaş'ı çalıştırdı.

Son dakika haberleri: Efsane geri dönüyor! Şenol Güneş’in yeni adresini duyurdular: Büyük sürpriz…

Geçtiğimiz yıl Valerien Ismael'in yerine siyah-beyazlı ekipte göreve gelen Güneş, Beşiktaş'taki ikinci döneminde istediklerini elde edemedi.

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Son dakika haberleri: Efsane geri dönüyor! Şenol Güneş’in yeni adresini duyurdular: Büyük sürpriz…

Kara Kartal'ın başında toplam 41 resmi maça çıkan tecrübeli teknik direktör, bu maçlarda 28 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Son dakika haberleri: Efsane geri dönüyor! Şenol Güneş’in yeni adresini duyurdular: Büyük sürpriz…

Şenol Güneş'in Beşiktaş'tan ayrılmasına neden olan mücadele ise UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanan FC Lugano maçı oldu.

Son dakika haberleri: Efsane geri dönüyor! Şenol Güneş’in yeni adresini duyurdular: Büyük sürpriz…

Karşılaşmayı 2-0 öne geçip 3-2 kaybeden Beşiktaş'ta istifa eden Şenol Güneş, bir süredir dinleniyor.

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