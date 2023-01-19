Giriş Tarihi: 19.01.2023 21:59 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 22:01

Son dakika haberleri: Efsanelerin düellosunda Cristiano Ronaldo geceye damga vurdu! Lionel Messi verdiği kararla milyonları şaşkına çevirdi…

Son dakika haberleri… Futbol dünyasının son 20 yılına damga vuran iki büyük efsane Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, kariyerlerinin son dönemlerinde belki de son kez karşı karşıya geldi. Bu sezon Al-Nassr'a transfer olan Ronaldo, PSG'de forma giyen Messi'yle milyonların takip ettiği bir düelloya çıktı. Al-Nassr ve Al-Hilal takımlarının karması ve PSG'nin karşılaştığı mücadele, gol yağmuruna sahne olurken mücadeleden PSG 5-3 galip çıktı. Dev mücadeleye Ronaldo damga vururken, Messi de verdiği kararla şaşkına çevirdi. İşte son dakika haberinin detayları…