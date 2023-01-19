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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Efsanelerin düellosunda Cristiano Ronaldo geceye damga vurdu! Lionel Messi verdiği kararla milyonları şaşkına çevirdi…
Giriş Tarihi: 19.01.2023 21:59 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 22:01

Son dakika haberleri: Efsanelerin düellosunda Cristiano Ronaldo geceye damga vurdu! Lionel Messi verdiği kararla milyonları şaşkına çevirdi…

Son dakika haberleri… Futbol dünyasının son 20 yılına damga vuran iki büyük efsane Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, kariyerlerinin son dönemlerinde belki de son kez karşı karşıya geldi. Bu sezon Al-Nassr'a transfer olan Ronaldo, PSG'de forma giyen Messi'yle milyonların takip ettiği bir düelloya çıktı. Al-Nassr ve Al-Hilal takımlarının karması ve PSG'nin karşılaştığı mücadele, gol yağmuruna sahne olurken mücadeleden PSG 5-3 galip çıktı. Dev mücadeleye Ronaldo damga vururken, Messi de verdiği kararla şaşkına çevirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Efsanelerin düellosunda Cristiano Ronaldo geceye damga vurdu! Lionel Messi verdiği kararla milyonları şaşkına çevirdi…

Son dakika haberleri… Futbol tarihinin en büyük yıldızları arasında yer alan Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi, kariyerlerinin son dönemlerinde belki de son kez karşı karşıya geldi.

Son dakika haberleri: Efsanelerin düellosunda Cristiano Ronaldo geceye damga vurdu! Lionel Messi verdiği kararla milyonları şaşkına çevirdi…

Geçtiğimiz yıl hem kulüp kariyerinde hem de milli takım kariyerinde birçok sorunla boğuşan Portekizli efsane Ronaldo, yıl sonunda Al-Nassr'a transfer olmuştu.

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Son dakika haberleri: Efsanelerin düellosunda Cristiano Ronaldo geceye damga vurdu! Lionel Messi verdiği kararla milyonları şaşkına çevirdi…

Transfer gerçekleştiğinde büyük tepki çeken Ronaldo, yeni takımıyla ilk maçına Lionel Messi karşısında çıktı.

Son dakika haberleri: Efsanelerin düellosunda Cristiano Ronaldo geceye damga vurdu! Lionel Messi verdiği kararla milyonları şaşkına çevirdi…

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nı kazanarak kariyerindeki en büyük eksiği tamamlayan Arjantinli yıldız, Riyad Yıldızlar Karması'nda Ronaldo ile karşılaştı.

Son dakika haberleri: Efsanelerin düellosunda Cristiano Ronaldo geceye damga vurdu! Lionel Messi verdiği kararla milyonları şaşkına çevirdi…

Suudi Arabistan'da oynanan dev mücadele, saat 20.00'de başladı. Karşılaşma, Lionel Messi'nin erken golüyle açıldı.

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