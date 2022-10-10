Son dakika haberleri: Erling Haaland için çarpıcı sözler! "Onun seviyesinde değil..."

Gösterdiği olağandışı performansın ardından İngiliz taraftarlar, Haaland'ın robot olduğunu ve haksız bir rekabet ortaya koyduğunu iddia ederek ligden çıkarılması için imza kampanyası başlatmıştı. İngiliz basınınıda bu kampanyaya 2 milyondan fazla oy kullanıldığı yazıldı.