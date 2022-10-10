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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Erling Haaland için çarpıcı sözler! "Onun seviyesinde değil..."
Giriş Tarihi: 10.10.2022 10:01 Güncelleme Tarihi: 10.10.2022 10:14

Son dakika haberleri: Erling Haaland için çarpıcı sözler! "Onun seviyesinde değil..."

Son dakika haberleri: Borussia Dortmund'dan bu sezon Premier Lig şampiyonu Manchester City'e 75 milyon Euro bedelle transfer olan Erling Haaland, adından söz ettirmeye devam ediyor. İlk sezonunu oynayan Haaland rekorları alt üst etti. İngiliz futbol yazarı Ian Ladyman, Haaland için çok çarpıcı sözler kaleme alarak Aguero ile karşılaştırdı. İşte o sözler...

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Son dakika haberleri: Erling Haaland için çarpıcı sözler! Onun seviyesinde değil...

Premier Lig'e geldiğinden beri attığı gollerle takımını ayakta tutan Erling Haaland, İngiltere'de fırtına estirmeye devam ediyor. 75 milyon Euro bedelle Manchester City'e transfer olan Norveçli golcünün kısa sürede elde ettiği istatistikler herkesi şaşırtıyor.

Son dakika haberleri: Erling Haaland için çarpıcı sözler! Onun seviyesinde değil...

REKORLARIN ADAMI HAALAND

Bu hafta Southampton'a da gol atan Erling Haaland, Premier Lig'de 10 maç üst üste gol atarak İrlandalı eski oyuncu Billy Adams'ın rekoruna ortak oldu.

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Son dakika haberleri: Erling Haaland için çarpıcı sözler! Onun seviyesinde değil...

Bu sezon City formasıyla çıktığı 13 maçta 20 gol ve 3 asist katkısı yapan Haaland, maç başı 2.2 gol ortalaması da elde etti.

Son dakika haberleri: Erling Haaland için çarpıcı sözler! Onun seviyesinde değil...

Gösterdiği olağandışı performansın ardından İngiliz taraftarlar, Haaland'ın robot olduğunu ve haksız bir rekabet ortaya koyduğunu iddia ederek ligden çıkarılması için imza kampanyası başlatmıştı. İngiliz basınınıda bu kampanyaya 2 milyondan fazla oy kullanıldığı yazıldı.

Son dakika haberleri: Erling Haaland için çarpıcı sözler! Onun seviyesinde değil...

HAALAND-AGUERO KARŞILAŞTIRMASI

Futbol yazarı Ian Ladyman, bugünkü yazısında Erling HaalandManchester City'nin başka bir efsanesi olan Sergio Aguero ile karşılaştırdı.

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