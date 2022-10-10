Giriş Tarihi: 10.10.2022 10:01
Güncelleme Tarihi: 10.10.2022
10:14
Son dakika haberleri: Erling Haaland için çarpıcı sözler! "Onun seviyesinde değil..."
Son dakika haberleri: Borussia Dortmund'dan bu sezon Premier Lig şampiyonu Manchester City'e 75 milyon Euro bedelle transfer olan Erling Haaland, adından söz ettirmeye devam ediyor. İlk sezonunu oynayan Haaland rekorları alt üst etti. İngiliz futbol yazarı Ian Ladyman, Haaland için çok çarpıcı sözler kaleme alarak Aguero ile karşılaştırdı. İşte o sözler...