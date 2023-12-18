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Giriş Tarihi: 18.12.2023 00:08 Güncelleme Tarihi: 18.12.2023 00:11

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu 'daha kötüsü olacak' diyerek açıkladı! Ertelenen maçlar için olay sözler: “Fenerbahçe'ye tuzak..."

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında yaşananlar büyük ses getirmişti. Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca, tribünden inerek maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı. Bunun üzerine Faruk Koca hakkında ömür boyu futboldan men edilme cezası verildi. Türkiye Futbol Federasyonu ise yaşanan olaylar nedeniyle Süper Lig'de maçları bir hafta erteledi. 19 Aralık Salı akşamı yeniden başlayacak Süper Lig'de ertelenen maçlar Ocak ayında oynanacak. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, konuyla alakalı çok konuşulacak iddialarda bulunurken ertelenen maçlarla ilgili de olay ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu ’daha kötüsü olacak’ diyerek açıkladı! Ertelenen maçlar için olay sözler: “Fenerbahçe’ye tuzak...

Son dakika haberleri... Türk futbolunda geçtiğimiz hafta çok konuşulan bir olay meydana geldi. Hakem Halil Umut Meler, Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğradı.

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu ’daha kötüsü olacak’ diyerek açıkladı! Ertelenen maçlar için olay sözler: “Fenerbahçe’ye tuzak...

Ligin 15. haftasında oynanan Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonunda büyük bir arbede yaşanmış ve Halil Umut Meler'e, Faruk Koca tarafından yumruk atılmıştı.

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Son dakika haberleri: Erman Toroğlu ’daha kötüsü olacak’ diyerek açıkladı! Ertelenen maçlar için olay sözler: “Fenerbahçe’ye tuzak...

Dünyada da büyük ses getiren bu olay, Süper Lig'de acil kararlar alınmasına neden oldu.

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu ’daha kötüsü olacak’ diyerek açıkladı! Ertelenen maçlar için olay sözler: “Fenerbahçe’ye tuzak...

Olayın ardından acil toplanan Türkiye Futbol Federasyonu, aynı gece Süper Lig'de maçların süresiz ertelendiğini açıkladı.

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu ’daha kötüsü olacak’ diyerek açıkladı! Ertelenen maçlar için olay sözler: “Fenerbahçe’ye tuzak...

Daha sonra yapılan açıklamalarda ise ligin 19 Aralık tarihinde yeniden başlayacağı söylendi. Ertelenen maçlar ise Ocak ayında oynanacak.

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