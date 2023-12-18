Son dakika haberleri: Erman Toroğlu 'daha kötüsü olacak' diyerek açıkladı! Ertelenen maçlar için olay sözler: “Fenerbahçe'ye tuzak..."

Son dakika haberleri… Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında yaşananlar büyük ses getirmişti. Ankaragücü eski başkanı Faruk Koca, tribünden inerek maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı. Bunun üzerine Faruk Koca hakkında ömür boyu futboldan men edilme cezası verildi. Türkiye Futbol Federasyonu ise yaşanan olaylar nedeniyle Süper Lig'de maçları bir hafta erteledi. 19 Aralık Salı akşamı yeniden başlayacak Süper Lig'de ertelenen maçlar Ocak ayında oynanacak. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, konuyla alakalı çok konuşulacak iddialarda bulunurken ertelenen maçlarla ilgili de olay ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları…