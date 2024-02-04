Giriş Tarihi: 04.02.2024 21:57
Güncelleme Tarihi: 04.02.2024
22:14
Son dakika haberleri: Erman Toroğlu dev maçtaki o anları tek tek yorumladı! Trabzonspor penaltı beklemişti: Beşiktaş’ın golünden hemen önce…
Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Sezonun 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Ligde bu sezon hayal kırıklığı yaratan iki takımın mücadelesinde kazanan taraf siyah-beyazlılar oldu. Genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un 2 golüyle sahadan 2-0 galip ayrılan Kara Kartal, son haftalardaki kötü sonuçların ardından moral depoladı. Öte yandan maçın ilk yarısında Beşiktaş'ın attığı golden önceki pozisyon büyük tartışma yaratmıştı. Usta yorumcu Erman Toroğlu, o anları tek tek yorumladı. İşte son dakika haberinin detayları…