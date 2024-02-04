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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Erman Toroğlu dev maçtaki o anları tek tek yorumladı! Trabzonspor penaltı beklemişti: Beşiktaş’ın golünden hemen önce…
Giriş Tarihi: 04.02.2024 21:57 Güncelleme Tarihi: 04.02.2024 22:14

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu dev maçtaki o anları tek tek yorumladı! Trabzonspor penaltı beklemişti: Beşiktaş’ın golünden hemen önce…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Sezonun 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u ağırladı. Ligde bu sezon hayal kırıklığı yaratan iki takımın mücadelesinde kazanan taraf siyah-beyazlılar oldu. Genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un 2 golüyle sahadan 2-0 galip ayrılan Kara Kartal, son haftalardaki kötü sonuçların ardından moral depoladı. Öte yandan maçın ilk yarısında Beşiktaş'ın attığı golden önceki pozisyon büyük tartışma yaratmıştı. Usta yorumcu Erman Toroğlu, o anları tek tek yorumladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu dev maçtaki o anları tek tek yorumladı! Trabzonspor penaltı beklemişti: Beşiktaş’ın golünden hemen önce…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezon beklenenin oldukça altında kalan iki takım olan Beşiktaş ve Trabzonspor, 24. hafta maçında karşı karşıya geldi.

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu dev maçtaki o anları tek tek yorumladı! Trabzonspor penaltı beklemişti: Beşiktaş’ın golünden hemen önce…

Karşılaşmanın başlangıcı oldukça düşük bir tempoda geçerken Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, 44. dakikada sahneye çıktı.

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Son dakika haberleri: Erman Toroğlu dev maçtaki o anları tek tek yorumladı! Trabzonspor penaltı beklemişti: Beşiktaş’ın golünden hemen önce…

Rashica ile başlayan atakta ikili mücadelede Mendy'den seken topu önünde bulan Semih Kılıçsoy, ceza yayı içinden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluşturdu ve takımını öne geçirdi.

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu dev maçtaki o anları tek tek yorumladı! Trabzonspor penaltı beklemişti: Beşiktaş’ın golünden hemen önce…

İlk yarısı 1-0 sona eren mücadelenin ikinci yarısına konuk ekip Trabzonspor etkili başladı.

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu dev maçtaki o anları tek tek yorumladı! Trabzonspor penaltı beklemişti: Beşiktaş’ın golünden hemen önce…

Beşiktaş kalesinde birçok pozisyona giren bordo-mavili ekip, aradığı golü bulamadı.

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