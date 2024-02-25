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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Erman Toroğlu’ndan Gedson Fernandes için olay sözler! Galatasaray derbisinde...
Giriş Tarihi: 25.02.2024 21:41 Güncelleme Tarihi: 25.02.2024 21:44

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu’ndan Gedson Fernandes için olay sözler! Galatasaray derbisinde...

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor'u konuk etti. Karşılaşmadan Semih Kılıçsoy ve Ernest Muci'nin gollleriyle 2-0 galip ayrılan siyah-beyazlılar, ligde puanını 46 yaptı. Üst üste 2'inci galibiyetini alan Beşiktaş, gelecek hafta Galatasaray ile derbi maçına çıkacak. İstanbulspor maçında cezalı duruma düşen Gedson Fernandes için Erman Toroğlu'ndan flaş açıklamalar geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu’ndan Gedson Fernandes için olay sözler! Galatasaray derbisinde...

Son dakika haberleri… Süper Lig'de futbol heyecanı devam ediyor. 27. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor'u konuk etti.

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu’ndan Gedson Fernandes için olay sözler! Galatasaray derbisinde...

Kritik karşılaşmadan Semih Kılıçsoy ve Ernest Muci'nin golleriyle 2-0 galip gelen Beşiktaş, puanını 46'ya yükseltti.

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Son dakika haberleri: Erman Toroğlu’ndan Gedson Fernandes için olay sözler! Galatasaray derbisinde...

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih, son 10 maçta 9'uncu golünü atarken yeni transfer Ernest Muci de siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu’ndan Gedson Fernandes için olay sözler! Galatasaray derbisinde...

Bu sonuçla ligde 14. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 46'ya yükseltti. 18. yenilgisini yaşayan İstanbulspor ise 12 puanda kaldı.

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu’ndan Gedson Fernandes için olay sözler! Galatasaray derbisinde...

LİGDE 4 MAÇTIR KALESİNİ GOLE KAPATIYOR

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

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