Giriş Tarihi: 25.02.2024 21:41
Güncelleme Tarihi: 25.02.2024
21:44
Son dakika haberleri: Erman Toroğlu’ndan Gedson Fernandes için olay sözler! Galatasaray derbisinde...
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, deplasmanda İstanbulspor'u konuk etti. Karşılaşmadan Semih Kılıçsoy ve Ernest Muci'nin gollleriyle 2-0 galip ayrılan siyah-beyazlılar, ligde puanını 46 yaptı. Üst üste 2'inci galibiyetini alan Beşiktaş, gelecek hafta Galatasaray ile derbi maçına çıkacak. İstanbulspor maçında cezalı duruma düşen Gedson Fernandes için Erman Toroğlu'ndan flaş açıklamalar geldi. İşte son dakika haberinin detayları…