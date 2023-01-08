Son dakika haberleri: Erman Toroğlu’ndan dev derbi sonrası o futbolcuya olay sözler! ‘Fenerbahçe kariyeri bitmiştir’ Abdülkerim Bardakcı’nin iptal edilen golü…

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan dev mücadele, sarı-kırmızılı ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi kaydetti. Karşılaşma boyunca Fenerbahçe tribünleri, takımın tecrübeli ismine tepki gösterdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, maç sonunda hem pozisyonları yorumladı, hem de flaş açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…