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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Erman Toroğlu’ndan dev derbi sonrası o futbolcuya olay sözler! ‘Fenerbahçe kariyeri bitmiştir’ Abdülkerim Bardakcı’nin iptal edilen golü…
Giriş Tarihi: 08.01.2023 22:45 Güncelleme Tarihi: 08.01.2023 22:47

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu’ndan dev derbi sonrası o futbolcuya olay sözler! ‘Fenerbahçe kariyeri bitmiştir’ Abdülkerim Bardakcı’nin iptal edilen golü…

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Kadıköy'de oynanan dev mücadele, sarı-kırmızılı ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Sergio Oliveira, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi kaydetti. Karşılaşma boyunca Fenerbahçe tribünleri, takımın tecrübeli ismine tepki gösterdi. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, maç sonunda hem pozisyonları yorumladı, hem de flaş açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu’ndan dev derbi sonrası o futbolcuya olay sözler! ‘Fenerbahçe kariyeri bitmiştir’ Abdülkerim Bardakcı’nin iptal edilen golü…

Son dakika haberleri… Fenerbahçe, Galatasaray ile oynadığı derbi maçta 3-0 yenilerek, iki yıl sonra ezeli rakibine mağlup oldu.

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu’ndan dev derbi sonrası o futbolcuya olay sözler! ‘Fenerbahçe kariyeri bitmiştir’ Abdülkerim Bardakcı’nin iptal edilen golü…

Sarı-lacivertliler, rakibinin 32. dakikada Sergio Oliveira, 78. dakikada da Kerem Aktürkoğlu, 90+10. dakikada da Icardi'nin golleriyle sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.

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Son dakika haberleri: Erman Toroğlu’ndan dev derbi sonrası o futbolcuya olay sözler! ‘Fenerbahçe kariyeri bitmiştir’ Abdülkerim Bardakcı’nin iptal edilen golü…

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, mücadeleye 3'lü savunma ile başlarken, ikinci yarıda yeniden 4'lü savunmaya döndü.

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu’ndan dev derbi sonrası o futbolcuya olay sözler! ‘Fenerbahçe kariyeri bitmiştir’ Abdülkerim Bardakcı’nin iptal edilen golü…

Oyuna dahil olan hücum oyuncuları da skora katkı sağlayamazken, sarı-lacivertliler 2 yıl sonra evinde ezeli rakibine mağlup oldu.

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu’ndan dev derbi sonrası o futbolcuya olay sözler! ‘Fenerbahçe kariyeri bitmiştir’ Abdülkerim Bardakcı’nin iptal edilen golü…

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 39'a yükseltirken, Fenerbahçe 35 puanda kaldı.

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