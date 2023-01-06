Son dakika haberleri: Erman Toroğlu'ndan hakem hakkında çarpıcı ifadeler! "Sen bunu iyi niyetle yaparken..."

İlk yarım saat bize şunu gösterdi: beklerinden yeterli hücum desteği alamayan Trabzonspor'un kanat oyuncuları çizgide kaldığı sürece oyun kaosa girecekti. Öyle de oldu. Sıkışan oyuncuların ilacı korner, serbest vuruşlardır. Böyle de oldu. Bakasetas'ın kornerinde Onurcan hatalı çıkıp, Bajic de sırtıyla topu filelere yolladığında Abdullah Avcı derin bir nefes aldı.