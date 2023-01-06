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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Erman Toroğlu'ndan hakem hakkında çarpıcı ifadeler! "Sen bunu iyi niyetle yaparken..."
Giriş Tarihi: 06.01.2023 06:49 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023 06:51

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu'ndan hakem hakkında çarpıcı ifadeler! "Sen bunu iyi niyetle yaparken..."

Son dakika haberleri... Süper Lig'de 17. hafta heyecanı sona erdi. Karadeniz derbisinde Trabzonspor evinde Giresunspor'u Bajic (k.k), Maxi Gomez ve Doğucan'ın golleriyle 3-0 mağlup ederek Karagümrük mağlubiyeti sonrası taraftarın gönlünü aldı. Maçın ardından SABAH Spor'un usta yazarları maçla ilgili çarpıcı sözler söylerken Erman Toroğlu, hakem Ali Palabıyık hakkında dikkat çeken yorumlar yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...

SPOR SERVİSİ
Son dakika haberleri: Erman Toroğlu’ndan hakem hakkında çarpıcı ifadeler! Sen bunu iyi niyetle yaparken...

Spor Toto Süper Ligi'inde 17. haftada Trabzonspor evinde Giresunspor'u 3-0 mağlup etti ve derin bir nefes aldı. Geçen hafta Karagümrük karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyetin ardından taraftarın gönlünü alan bordo-mavili takım puanını 29'a çıkardı ve lider Galatasaray ile farkı 7'ye indirdi.

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu’ndan hakem hakkında çarpıcı ifadeler! Sen bunu iyi niyetle yaparken...

Maçın ardından SABAH Spor'un usta kalemleri Bülent Timurlenk, Erman Toroğlu ve İskender Günen karşılaşma için çarpıcı yorumlar yaptı. Erman Toroğlu ise hakem Ali Palabıyık hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

BÜLENT TİMURLENK: "TRABZONSPOR DERİN NEFES ALDI"

Kazanılan Fenerbahçe maçından ceza alan taraftarların boş bırakmak zorunda kaldığı koltuklar, farklı kaybedilen Karagümrük maçının ağızlarda bıraktığı acı tat, zirvenin uzağında kalmanın hayal kırıklığı, Edin Visca'nın bir kez daha uzun süreli sakatlık yaşamış olması… Yıl yeni de dertler eskiydi Trabzonspor adına.

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Son dakika haberleri: Erman Toroğlu’ndan hakem hakkında çarpıcı ifadeler! Sen bunu iyi niyetle yaparken...

Rakip Giresunspor'un bu sezon Galatasaray ve Fenerbahçe deplasmanlarından 3 puanla döndüğü bilgisini, Avcı'nın takımının dertleriyle birleştirdiğinizde iki Karadeniz ekibinin mücadelesinde ev sahibine lazım olan erken bir goldü. Hamsik yine kulübede, Bardhi, Bakasetas ile iki 8 ve Visca'nın yokluğunda sağ kanatta Abdülkadir Ömür.

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu’ndan hakem hakkında çarpıcı ifadeler! Sen bunu iyi niyetle yaparken...

İlk yarım saat bize şunu gösterdi: beklerinden yeterli hücum desteği alamayan Trabzonspor'un kanat oyuncuları çizgide kaldığı sürece oyun kaosa girecekti. Öyle de oldu. Sıkışan oyuncuların ilacı korner, serbest vuruşlardır. Böyle de oldu. Bakasetas'ın kornerinde Onurcan hatalı çıkıp, Bajic de sırtıyla topu filelere yolladığında Abdullah Avcı derin bir nefes aldı.

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu’ndan hakem hakkında çarpıcı ifadeler! Sen bunu iyi niyetle yaparken...

"OYUN YÜKÜ HEP AYNI ADAMLARIN ÜZERİNDE"

Trabzonspor'da oyun yükü hep aynı adamların üzerinde. Defansta Hugo, orta sahada Siopis önünde Bakasetas ve en uçta Maxi Gomez. Bu omurganın kalitesinin Giresunspor'a kağıt üzerinde fazla geleceği belliydi. Hakan Keleş'in takımı maçı tek isabetli hücumla bitirdi. Bakasetas'ın kaliteli kornerlerinden gelen ikinci gol ve oyuna girip tabelayı belirleyen Doğucan'ın golü.

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