Giriş Tarihi: 06.01.2023 06:49
Güncelleme Tarihi: 06.01.2023
06:51
Son dakika haberleri: Erman Toroğlu'ndan hakem hakkında çarpıcı ifadeler! "Sen bunu iyi niyetle yaparken..."
Son dakika haberleri... Süper Lig'de 17. hafta heyecanı sona erdi. Karadeniz derbisinde Trabzonspor evinde Giresunspor'u Bajic (k.k), Maxi Gomez ve Doğucan'ın golleriyle 3-0 mağlup ederek Karagümrük mağlubiyeti sonrası taraftarın gönlünü aldı. Maçın ardından SABAH Spor'un usta yazarları maçla ilgili çarpıcı sözler söylerken Erman Toroğlu, hakem Ali Palabıyık hakkında dikkat çeken yorumlar yaptı. İşte son dakika haberinin detayları...