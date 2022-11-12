Giriş Tarihi: 12.11.2022 08:54
Güncelleme Tarihi: 12.11.2022
08:57
Son dakika haberleri: Erman Toroğlu'ndan Trabzonsporlu oyunculara çarpıcı sözler! "Kavga etmiyorlar"
Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'inde 14. haftanın maçında Ankaragücü evinde Trabzonspor'u konuk etti. Zorlu ve tempolu maçta ilk yarıda gol sesi çıkmazken ikinci yarıda peş peşe atılan gollerin ardından karşılaşma 1-1 sona erdi. Üst üste ikinci beraberliğini alan Trabzonspor bu sezon öne geçtiği maçlarda skoru koruma problemi yaşarken, SABAH Spor'un usta kalemleri Erman Toroğlu, Bülent Timurlenk ve İskender Günen dünkü karşılaşmayla ilgili çarpıcı ifadeler kaleme aldı.