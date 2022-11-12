Son dakika haberleri: Erman Toroğlu'ndan Trabzonsporlu oyunculara çarpıcı sözler! "Kavga etmiyorlar"

"SEZON ORTALAMASININ ALTINDA HÜCUM ETTİ"

Kağıt üzerinde forvet arkasında olabilir ama Yusuf, Lille günlerinde Burak ile oynadığı gibi Maxi ile çift santrfor başladı oyuna. Fransız ekibinin onları besleyen İkone ve Bamba gibi kanat oyuncuları vardı, Trabzonspor'da ise Trezeguet'nin yokluğunda Bardhi ve yine sağ kanada genişlik katmak yerine orta saha derinine gelen Abdülkadir. İlk yarıda bu kadro, sezon ortalamasının altında hücum üretti, bu şaşırtıcı değildi.