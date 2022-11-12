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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Erman Toroğlu'ndan Trabzonsporlu oyunculara çarpıcı sözler! "Kavga etmiyorlar"
Giriş Tarihi: 12.11.2022 08:54 Güncelleme Tarihi: 12.11.2022 08:57

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu'ndan Trabzonsporlu oyunculara çarpıcı sözler! "Kavga etmiyorlar"

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'inde 14. haftanın maçında Ankaragücü evinde Trabzonspor'u konuk etti. Zorlu ve tempolu maçta ilk yarıda gol sesi çıkmazken ikinci yarıda peş peşe atılan gollerin ardından karşılaşma 1-1 sona erdi. Üst üste ikinci beraberliğini alan Trabzonspor bu sezon öne geçtiği maçlarda skoru koruma problemi yaşarken, SABAH Spor'un usta kalemleri Erman Toroğlu, Bülent Timurlenk ve İskender Günen dünkü karşılaşmayla ilgili çarpıcı ifadeler kaleme aldı.

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Son dakika haberleri: Erman Toroğlu’ndan Trabzonsporlu oyunculara çarpıcı sözler! Kavga etmiyorlar

Spor Toto Süper Lig'de 14. haftada Trabzonspor zorlu Ankaragücü deplasmanında 1-0 öne geçtiği maçtan 1-1 berabere ayrıldı. Geçtiğimiz hafta da 2-0 öne geçtikten sonra 2-2 berabere kalan Trabzonspor bu maçta da skoru koruyamadı ve üst üste ikinci beraberliğini aldı.

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu’ndan Trabzonsporlu oyunculara çarpıcı sözler! Kavga etmiyorlar

Maçın ardından SABAH Spor'un usta kalemleri Bülent Timurlenk, Erman Toroğlu ve İskender Günen karşılaşmayla ilgili çok çarpıcı sözler kaleme aldı.

BÜLENT TİMURLENK: "GOMEZ ISRARINI ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Restoran mutfağına bir geceliğine davet ettiğin şef, çantasından deriye sarılmış iki bıçak çıkarır; biri fileto, diğeri kesme bıçağı. Onlar olmadan hiçbir mutfağa girmez. Trezeguet fileto, Bakasetas kesme bıçağıydı şef Abdullah Avcı'nın...

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Son dakika haberleri: Erman Toroğlu’ndan Trabzonsporlu oyunculara çarpıcı sözler! Kavga etmiyorlar

Ankara valizinde yoktular, "Fenerbahçe maçında garanti forma giymek için bu maçta sarı kart cezalısı durumuna düşmüşlerdi" cümlesinin Başkent'te Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak deyimine bağlanabileceğini bile bile üstelik...

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu’ndan Trabzonsporlu oyunculara çarpıcı sözler! Kavga etmiyorlar

"SEZON ORTALAMASININ ALTINDA HÜCUM ETTİ"

Kağıt üzerinde forvet arkasında olabilir ama Yusuf, Lille günlerinde Burak ile oynadığı gibi Maxi ile çift santrfor başladı oyuna. Fransız ekibinin onları besleyen İkone ve Bamba gibi kanat oyuncuları vardı, Trabzonspor'da ise Trezeguet'nin yokluğunda Bardhi ve yine sağ kanada genişlik katmak yerine orta saha derinine gelen Abdülkadir. İlk yarıda bu kadro, sezon ortalamasının altında hücum üretti, bu şaşırtıcı değildi.

Son dakika haberleri: Erman Toroğlu’ndan Trabzonsporlu oyunculara çarpıcı sözler! Kavga etmiyorlar

Abdullah Avcı'nın Maxi Gomez'de bu kadar ısrarcı olmasını anlayabilmek mümkün değil. Yusuf ve Abdülkadir'in haklı olarak kenara geldiği oyunda sağ kanada Djaniny, sola Naci'yi alıp Bardhi'yi forvet arkasına çektiğinde doğru oyunu da bulmuşlar, Ankaragücü orta sahası oyundan düşmeye başlamıştı.

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