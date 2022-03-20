Son dakika Galatasaray haberleri… Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin oldukça altında kalan ve hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, aylar öncesinden lige havlu attı. Türkiye Kupası'ndan da elenen sarı-kırmızılı ekibin tek hedefi Avrupa Ligi kaldı. Ancak Avrupa'da da son 16 turunda Barcelona'ya elenen Galatasaray, Mart ayında hedefsiz kaldı. Ligin 30. haftasında Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılılarda Erol Bulut hakkında dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…