Giriş Tarihi: 20.03.2022 18:22 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 18:24

Son dakika haberleri: Erol Bulut Galatasaray karşısında inanılmazı başardı! Dikkat çeken Fenerbahçe detayı…

Son dakika Galatasaray haberleri… Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin oldukça altında kalan ve hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, aylar öncesinden lige havlu attı. Türkiye Kupası'ndan da elenen sarı-kırmızılı ekibin tek hedefi Avrupa Ligi kaldı. Ancak Avrupa'da da son 16 turunda Barcelona'ya elenen Galatasaray, Mart ayında hedefsiz kaldı. Ligin 30. haftasında Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılılarda Erol Bulut hakkında dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…