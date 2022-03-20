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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Erol Bulut Galatasaray karşısında inanılmazı başardı! Dikkat çeken Fenerbahçe detayı…
Giriş Tarihi: 20.03.2022 18:22 Güncelleme Tarihi: 20.03.2022 18:24

Son dakika haberleri: Erol Bulut Galatasaray karşısında inanılmazı başardı! Dikkat çeken Fenerbahçe detayı…

Son dakika Galatasaray haberleri… Bu sezon Süper Lig'de beklentilerin oldukça altında kalan ve hayal kırıklığı yaratan Galatasaray, aylar öncesinden lige havlu attı. Türkiye Kupası'ndan da elenen sarı-kırmızılı ekibin tek hedefi Avrupa Ligi kaldı. Ancak Avrupa'da da son 16 turunda Barcelona'ya elenen Galatasaray, Mart ayında hedefsiz kaldı. Ligin 30. haftasında Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılılarda Erol Bulut hakkında dikkat çeken bir gerçek ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Erol Bulut Galatasaray karşısında inanılmazı başardı! Dikkat çeken Fenerbahçe detayı…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de sezona Fatih Terim ile başlayan Galatasaray, deneyimli teknik adamla sezon sonunu göremeden yollarını ayırdı.

Son dakika haberleri: Erol Bulut Galatasaray karşısında inanılmazı başardı! Dikkat çeken Fenerbahçe detayı…

Üst üste gelen kötü sonuçlar Galatasaray'ı kriz durumuna sokarken Fatih Terim'in ardından göreve Domenec Torrent geldi.

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Son dakika haberleri: Erol Bulut Galatasaray karşısında inanılmazı başardı! Dikkat çeken Fenerbahçe detayı…

Ancak Torrent ile de beklediği çıkışı yakalayamayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde de turnuvadan elendi.

Son dakika haberleri: Erol Bulut Galatasaray karşısında inanılmazı başardı! Dikkat çeken Fenerbahçe detayı…

Süper Lig'de Torrent döneminde oldukça kritik puan kayıpları yaşayan Galatasaray, son olarak Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu.

Son dakika haberleri: Erol Bulut Galatasaray karşısında inanılmazı başardı! Dikkat çeken Fenerbahçe detayı…

31. haftada oynanan kritik mücadelede sarı-kırmızılılar deplasmanda 1-0 öne geçmeyi başarsa da skor üstünlüğünü koruyamadı.

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