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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar Dünya Kupası’nda ilginç şekilde tarihe geçti! Zinedine Zidane’dan sonra ilki yaşadı…
Giriş Tarihi: 03.12.2022 00:50 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 00:52

Son dakika haberleri: Eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar Dünya Kupası’nda ilginç şekilde tarihe geçti! Zinedine Zidane’dan sonra ilki yaşadı…

Son dakika haberleri… Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda grup etabı tamamlandı. Gruplarda mücadele eden 32 takım, futbolseverlere büyük bir heyecan yaşattı. Dünya Kupası tarihinin en ilginç sonuçlarına sahne olan bu grup aşamasının son gününde Brezilya ile Kamerun karşı karşıya geldi. Eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ın golüyle kupanın en büyük favorilerinden birisi olan Brezilya'yı yıkan Kamerun'da büyük bir coşku yaşandı. Aboubakar, golden sonra yaptığı hareketle Dünya Kupası'nda ilginç bir şekilde tarihe geçti. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar Dünya Kupası’nda ilginç şekilde tarihe geçti! Zinedine Zidane’dan sonra ilki yaşadı…

Son dakika haberleri… 2022 FIFA Dünya Kupası G Grubu son maçında Kamerun, lider Brezilya'yı 1-0 mağlup etti ancak bu galibiyet son 16 turu için yeterli olmadı. Üç maçta 4 puan toplayan Kamerun 3. sırada kaldı ve Dünya Kupası'na veda etti.

Son dakika haberleri: Eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar Dünya Kupası’nda ilginç şekilde tarihe geçti! Zinedine Zidane’dan sonra ilki yaşadı…

14. dakikada sağ kanattan Fred'in yaptığı ortaya altıpas önünde Martinelli kafayı vurdu, kaleci Epassy topu kornere çeldi.

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Son dakika haberleri: Eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar Dünya Kupası’nda ilginç şekilde tarihe geçti! Zinedine Zidane’dan sonra ilki yaşadı…

Brezilya 45+1'de de Martinelli ile gole yaklaştı. Çalımlarla Kamerun kalesine yaklaşan Martinelli, açısını düzeltip ceza yayı içinden şutunu çekti, kaleci Epassy bu şutu da kornere çelmeyi başardı.

Son dakika haberleri: Eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar Dünya Kupası’nda ilginç şekilde tarihe geçti! Zinedine Zidane’dan sonra ilki yaşadı…

Kamerun ise ilk tehlikeli atağını 45+3'te yakaladı. Sol kanattan Ngamaleu'nun yaptığı ortaya arka direkte Mbuemo kafayı vurdu, yere de çarpan topu kaleci Ederson sağına uzanarak kornere gönderdi.

Son dakika haberleri: Eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar Dünya Kupası’nda ilginç şekilde tarihe geçti! Zinedine Zidane’dan sonra ilki yaşadı…

Afrika ekibi 51. dakikada gole yaklaştı. Mbeumo'nun savunma arkasına attığı topa hareketlenen Aboubakar, ceza sahasında sağ çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak ters direk dibinden auta çıktı.

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