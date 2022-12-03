Giriş Tarihi: 03.12.2022 00:50 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 00:52

Son dakika haberleri: Eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar Dünya Kupası’nda ilginç şekilde tarihe geçti! Zinedine Zidane’dan sonra ilki yaşadı…

Son dakika haberleri… Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda grup etabı tamamlandı. Gruplarda mücadele eden 32 takım, futbolseverlere büyük bir heyecan yaşattı. Dünya Kupası tarihinin en ilginç sonuçlarına sahne olan bu grup aşamasının son gününde Brezilya ile Kamerun karşı karşıya geldi. Eski Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ın golüyle kupanın en büyük favorilerinden birisi olan Brezilya'yı yıkan Kamerun'da büyük bir coşku yaşandı. Aboubakar, golden sonra yaptığı hareketle Dünya Kupası'nda ilginç bir şekilde tarihe geçti. İşte son dakika haberinin detayları…