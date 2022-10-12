Giriş Tarihi: 12.10.2022 00:03 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 00:08

Son dakika haberleri: Eski Galatasaraylı Marcao’ya İspanyollar hayran kaldı! Şampiyonlar Ligi gecesinde sosyal medyayı ayağa kaldırdılar…

Son dakika Şampiyonlar Ligi haberleri… Galatasaray'ın 2019 Ocak ayında kadrosuna kattığı Brezilyalı savunmacı Marcao, sarı-kırmızılı ekipte geçirdiği süre boyunca taraftarları kendisine hayran bırakmıştı. Bu yaz Sevilla'ya transfer olan savunmacının İspanya kariyeri istediği gibi başlayamadı. Uzun süre sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan Marcao, geçtiğimiz hafta formayı kaptı ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk sınavını verdi. İspanyol taraftarlar ise yıldız isme adeta hayran kaldı. İşte son dakika haberinin detayları…