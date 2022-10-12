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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Eski Galatasaraylı Marcao’ya İspanyollar hayran kaldı! Şampiyonlar Ligi gecesinde sosyal medyayı ayağa kaldırdılar…
Giriş Tarihi: 12.10.2022 00:03 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 00:08

Son dakika haberleri: Eski Galatasaraylı Marcao’ya İspanyollar hayran kaldı! Şampiyonlar Ligi gecesinde sosyal medyayı ayağa kaldırdılar…

Son dakika Şampiyonlar Ligi haberleri… Galatasaray'ın 2019 Ocak ayında kadrosuna kattığı Brezilyalı savunmacı Marcao, sarı-kırmızılı ekipte geçirdiği süre boyunca taraftarları kendisine hayran bırakmıştı. Bu yaz Sevilla'ya transfer olan savunmacının İspanya kariyeri istediği gibi başlayamadı. Uzun süre sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalan Marcao, geçtiğimiz hafta formayı kaptı ve Şampiyonlar Ligi'nde ilk sınavını verdi. İspanyol taraftarlar ise yıldız isme adeta hayran kaldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Eski Galatasaraylı Marcao’ya İspanyollar hayran kaldı! Şampiyonlar Ligi gecesinde sosyal medyayı ayağa kaldırdılar…

Son dakika haberleri… Galatasaray'da forma giydiği 4 yıl boyunca taraftarların sevgilisi haline gelen Marcao, yaz transfer döneminde rekor bonservis ile Sevilla'ya transfer oldu.

Son dakika haberleri: Eski Galatasaraylı Marcao’ya İspanyollar hayran kaldı! Şampiyonlar Ligi gecesinde sosyal medyayı ayağa kaldırdılar…

İspanyol ekibinin bonuslarla birlikte 15 milyon avro ödediği Brezilyalının Sevilla kariyeri istediği gibi başlamadı.

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Son dakika haberleri: Eski Galatasaraylı Marcao’ya İspanyollar hayran kaldı! Şampiyonlar Ligi gecesinde sosyal medyayı ayağa kaldırdılar…

Julen Lopetegui yönetimindeki Sevilla, sezona oldukça kötü başlarken Marcao'nun peşini sakatlıklar bırakmadı.

Son dakika haberleri: Eski Galatasaraylı Marcao’ya İspanyollar hayran kaldı! Şampiyonlar Ligi gecesinde sosyal medyayı ayağa kaldırdılar…

Yıldız savunmacı, transfer olduktan sonra yaklaşık 3 ay boyunca formasından uzak kalırken, teknik direktör değişiminin ardından ilk 11'deki yerini aldı.

Son dakika haberleri: Eski Galatasaraylı Marcao’ya İspanyollar hayran kaldı! Şampiyonlar Ligi gecesinde sosyal medyayı ayağa kaldırdılar…

Lopetegui'nin yerine göreve gelen Jorge Sampoli, takımıyla çıktığı ilk maçta Marcao'ya şans verdi ve savunma oyuncusu taraftarın beğenisini kazandı.

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