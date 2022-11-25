Giriş Tarihi: 25.11.2022 19:10 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 19:10

Son dakika haberleri: Eski Galatasaraylı Sofiane Feghouli’nin yeni adresi belli oldu! Beşiktaş'a gelecek derken büyük ters köşe...

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bir süre Galatasaray formasıyla ter döken Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli, geçtiğimiz sezonun sonunda sarı-kırmızılı ekipten ayrıldı. Galatasaray ile sözleşmesi bittikten sonra kulüpsüz kalan Feghouli, yaklaşık 6 aydır boşta. Bu süre zarfında birçok teklif alan ancak henüz futbola geri dönmek için adım atmayan tecrübeli futbolcu için sürpriz bir iddia ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde ismi Beşiktaş ile anılan Sofiane Feghouli, futbolseverleri şaşırtan bir sürpriz Süper Lig'e geri dönüyor. İşte son dakika haberinin detayları…