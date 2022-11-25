Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: Eski Galatasaraylı Sofiane Feghouli’nin yeni adresi belli oldu! Beşiktaş'a gelecek derken büyük ters köşe...
Giriş Tarihi: 25.11.2022 19:10 Güncelleme Tarihi: 25.11.2022 19:10

Son dakika haberleri: Eski Galatasaraylı Sofiane Feghouli’nin yeni adresi belli oldu! Beşiktaş'a gelecek derken büyük ters köşe...

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bir süre Galatasaray formasıyla ter döken Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli, geçtiğimiz sezonun sonunda sarı-kırmızılı ekipten ayrıldı. Galatasaray ile sözleşmesi bittikten sonra kulüpsüz kalan Feghouli, yaklaşık 6 aydır boşta. Bu süre zarfında birçok teklif alan ancak henüz futbola geri dönmek için adım atmayan tecrübeli futbolcu için sürpriz bir iddia ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde ismi Beşiktaş ile anılan Sofiane Feghouli, futbolseverleri şaşırtan bir sürpriz Süper Lig'e geri dönüyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Eski Galatasaraylı Sofiane Feghouli’nin yeni adresi belli oldu! Beşiktaş’a gelecek derken büyük ters köşe...

Son dakika haberleri… Galatasaray'ın 2017 yılında West Ham United'dan 4 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Feghouli, uzun yıllar sarı-kırmızılı formayı giydi.

Son dakika haberleri: Eski Galatasaraylı Sofiane Feghouli’nin yeni adresi belli oldu! Beşiktaş’a gelecek derken büyük ters köşe...

Süper Lig'de geçirdiği süre boyunca 2 şampiyonluk ve 1 Türkiye Kupası kazanan Feghouli, son yıllarında büyük düşüş yaşadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: Eski Galatasaraylı Sofiane Feghouli’nin yeni adresi belli oldu! Beşiktaş’a gelecek derken büyük ters köşe...

2022 yılında biten sözleşmesinin ardından da Galatasaray'dan ayrılan Feghouli, uzun süredir futbol sahalarından bir hayli uzak.

Son dakika haberleri: Eski Galatasaraylı Sofiane Feghouli’nin yeni adresi belli oldu! Beşiktaş’a gelecek derken büyük ters köşe...

BEŞİKTAŞ İDDİALARI GELMİŞTİ

Yaklaşık 6 aydır futboldan uzak olan Sofiane Feghouli'nin menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği söylenmişti.

Son dakika haberleri: Eski Galatasaraylı Sofiane Feghouli’nin yeni adresi belli oldu! Beşiktaş’a gelecek derken büyük ters köşe...

Devre arası transfer döneminde kanat oyuncusu takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ta, Feghouli için son kararı Şenol Güneş'in vereceği belirtildi.

SON DAKİKA