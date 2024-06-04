Giriş Tarihi: 04.06.2024 22:51
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024
23:13
Son dakika haberleri: EURO 2024 öncesi milli takımda büyük şok! İtalya maçında sedyeyle oyundan çıktı: İşte Ozan Kabak'ın son durumu
Son dakika haberleri… Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında İtalya ile özel maçta karşılaşan A Milli Takım'da büyük bir şok yaşandı. Mücadelenin henüz ilk yarısı oynanırken yıldız futbolcumuz sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sedyeyle sahayı terk eden yıldız oyuncu, EURO 2024 öncesi milli takıma da büyük bir şok yaşattı. İşte son dakika haberinin detayları…