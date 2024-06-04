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Haberler Galeri Son dakika haberleri: EURO 2024 öncesi milli takımda büyük şok! İtalya maçında sedyeyle oyundan çıktı: İşte Ozan Kabak'ın son durumu
Giriş Tarihi: 04.06.2024 22:51 Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 23:13

Son dakika haberleri: EURO 2024 öncesi milli takımda büyük şok! İtalya maçında sedyeyle oyundan çıktı: İşte Ozan Kabak'ın son durumu

Son dakika haberleri… Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında İtalya ile özel maçta karşılaşan A Milli Takım'da büyük bir şok yaşandı. Mücadelenin henüz ilk yarısı oynanırken yıldız futbolcumuz sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Sedyeyle sahayı terk eden yıldız oyuncu, EURO 2024 öncesi milli takıma da büyük bir şok yaşattı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: EURO 2024 öncesi milli takımda büyük şok! İtalya maçında sedyeyle oyundan çıktı: İşte Ozan Kabak’ın son durumu

Son dakika haberleri… Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Futbol Takımı, özel maçta Bologna şehrinde bulunan Renato Dall'Ara Stadyumu'nda İtalya ile karşı karşıya geliyor.

Son dakika haberleri: EURO 2024 öncesi milli takımda büyük şok! İtalya maçında sedyeyle oyundan çıktı: İşte Ozan Kabak’ın son durumu

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella son oynadıkları Avusturya karşılaşmasının 11'ine göre İtalya karşısında 7 değişiklik yaptı.

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Son dakika haberleri: EURO 2024 öncesi milli takımda büyük şok! İtalya maçında sedyeyle oyundan çıktı: İşte Ozan Kabak’ın son durumu

Ay-yıldızlılarda Ferdi Kadıoğlu ile Yunus Akgün de tedbir amaçlı maç kadrosunda yer almadı.

Son dakika haberleri: EURO 2024 öncesi milli takımda büyük şok! İtalya maçında sedyeyle oyundan çıktı: İşte Ozan Kabak’ın son durumu

Takımları ile UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde yer alan Arda Güler ile Salih Özcan ise mücadeleyi tribünden takip etti.

Son dakika haberleri: EURO 2024 öncesi milli takımda büyük şok! İtalya maçında sedyeyle oyundan çıktı: İşte Ozan Kabak’ın son durumu

BARIŞ ALPER YILMAZ FORVETTE

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya karşısında forvette Barış Alper Yılmaz'a görev verdi.

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