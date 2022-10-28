Son dakika haberleri: Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının tartışmalı anlarını Erman Toroğlu yorumladı! Kırmızı kart kararı için olay sözler…

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında oldukça zorlanan Galatasaray, ikinci yarıda açıldı ve mücadeleden 2-0 galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla puanını 21 yapan Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesinde moral depoladı. 90 dakika boyunca birçok tartışmalı pozisyon meydana gelirken, Erman Toroğlu, merak edilen pozisyonları A Spor ekranında yorumladı. Toroğlu, Karagümrük'ün gördüğü kırmızı kart için flaş yorumlarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…