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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının tartışmalı anlarını Erman Toroğlu yorumladı! Kırmızı kart kararı için olay sözler…
Giriş Tarihi: 28.10.2022 23:14 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 23:26

Son dakika haberleri: Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının tartışmalı anlarını Erman Toroğlu yorumladı! Kırmızı kart kararı için olay sözler…

Son dakika haberleri… Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında oldukça zorlanan Galatasaray, ikinci yarıda açıldı ve mücadeleden 2-0 galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla puanını 21 yapan Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesinde moral depoladı. 90 dakika boyunca birçok tartışmalı pozisyon meydana gelirken, Erman Toroğlu, merak edilen pozisyonları A Spor ekranında yorumladı. Toroğlu, Karagümrük'ün gördüğü kırmızı kart için flaş yorumlarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının tartışmalı anlarını Erman Toroğlu yorumladı! Kırmızı kart kararı için olay sözler…

Son dakika haberleri… Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen Galatasaray, gelecek haftaki Beşiktaş derbisi öncesi moral buldu.

Son dakika haberleri: Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının tartışmalı anlarını Erman Toroğlu yorumladı! Kırmızı kart kararı için olay sözler…

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maçın ilk yarısı düşük tempoda geçerken iki takım da rakip kalede çok ciddi bir gol pozisyonuna giremedi.

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Son dakika haberleri: Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının tartışmalı anlarını Erman Toroğlu yorumladı! Kırmızı kart kararı için olay sözler…

Maçın 33. dakikasında Adnan Uğur'un doğrudan kırmızı kart görmesiyle ev sahibi ekip 10 kişi kalırken devre arasına 0-0 eşitlikle girildi.

Son dakika haberleri: Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının tartışmalı anlarını Erman Toroğlu yorumladı! Kırmızı kart kararı için olay sözler…

İkinci yarıda bir kişi fazla mücadele eden sarı-kırmızılılar, aradığı golü 60. dakikada Emre Taşdemir ile buldu ve 1-0 öne geçti.

Son dakika haberleri: Fatih Karagümrük - Galatasaray maçının tartışmalı anlarını Erman Toroğlu yorumladı! Kırmızı kart kararı için olay sözler…

Kaleci Emiliano Viviano'nun başarılı bir performans sergilediği mücadelede Galatasaray farkı açacak pozisyonları bulsa da İtalyan file bekçisini geçemedi. Maçın 85. dakikasında Juan Mata'nın golüyle farkı 2'ye çıkaran sarı-kırmızılılar, sahadan 3 puanla ayrılan takım oldu.

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