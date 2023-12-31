Giriş Tarihi: 31.12.2023 12:08
Güncelleme Tarihi: 31.12.2023
12:08
Son dakika haberleri: Fatih Terim eski yıldızını transfer ediyor! İmparator Panathinaikos'ta hızlı başladı...
Son dakika haberleri: 2 yıl aradan sonra takım çalıştırmaya karar veren Fatih Terim, Yunan ekibi Panathinaikos ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde şampiyonluk için iddialı konuşan deneyimli çalıştırıcı, takıma yeni transferler yapmak için şimdiden harekete geçti. Terim'in eski yıldız öğrencisini almak istediği iddia edildi. İşte son dakika transfer haberinin detayları...