Son dakika haberleri: Fatih Terim eski yıldızını transfer ediyor! İmparator Panathinaikos’ta hızlı başladı...

PANATHINAIKOS'TA HEDEF ŞAMPİYONLUK

Bu sezon ligin en çok gol atan takımı olan Yunan ekibi son olarak 2010'da lig şampiyonluğu yaşadı. Bu sezon lider Paok'un 1 puan gerisinde olan Panathianaikos'un hedefi şampiyonluk...