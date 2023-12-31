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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fatih Terim eski yıldızını transfer ediyor! İmparator Panathinaikos'ta hızlı başladı...
Giriş Tarihi: 31.12.2023 12:08 Güncelleme Tarihi: 31.12.2023 12:08

Son dakika haberleri: Fatih Terim eski yıldızını transfer ediyor! İmparator Panathinaikos'ta hızlı başladı...

Son dakika haberleri: 2 yıl aradan sonra takım çalıştırmaya karar veren Fatih Terim, Yunan ekibi Panathinaikos ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde şampiyonluk için iddialı konuşan deneyimli çalıştırıcı, takıma yeni transferler yapmak için şimdiden harekete geçti. Terim'in eski yıldız öğrencisini almak istediği iddia edildi. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Fatih Terim eski yıldızını transfer ediyor! İmparator Panathinaikos’ta hızlı başladı...

Son olarak Galatasaray'ı çalıştıran Fatih Terim, 2022 Ocak ayından sonra ilk kez bir takım başına geçti. Deneyimli teknik adam, Yunan ekibi Panathinaikos ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Son dakika haberleri: Fatih Terim eski yıldızını transfer ediyor! İmparator Panathinaikos’ta hızlı başladı...

TERİM, TRANSFER İÇİN KOLLARI SIVADI

Yunan ekibiyle ilk antrenmanlarına çıkan Fatih Terim, takıma da takviyeler yapmak için kolları sıvadı.

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Son dakika haberleri: Fatih Terim eski yıldızını transfer ediyor! İmparator Panathinaikos’ta hızlı başladı...

TERİM DÖNEMİNDE İLK TRANSFER LİMNİOS

Teknik direktörlüğe Fatih Terim'i getiren Panathinaikos yönetimi, Yunan milli oyuncu Dimitris Limnios'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Son dakika haberleri: Fatih Terim eski yıldızını transfer ediyor! İmparator Panathinaikos’ta hızlı başladı...

PANATHINAIKOS'TA HEDEF ŞAMPİYONLUK

Bu sezon ligin en çok gol atan takımı olan Yunan ekibi son olarak 2010'da lig şampiyonluğu yaşadı. Bu sezon lider Paok'un 1 puan gerisinde olan Panathianaikos'un hedefi şampiyonluk...

Son dakika haberleri: Fatih Terim eski yıldızını transfer ediyor! İmparator Panathinaikos’ta hızlı başladı...

Fatih Terim döneminde ilk transferini yapan Yunan ekibi, yeni transferler için kesenin ağzını açmaya devam ediyor.

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