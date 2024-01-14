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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fatih Terim Yunanistan’a damga vurmaya devam ediyor! Dev derbide son dakika kararı çılgına çevirdi: Üst üste 4 maçta…
Giriş Tarihi: 14.01.2024 23:43 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 00:21

Son dakika haberleri: Fatih Terim Yunanistan’a damga vurmaya devam ediyor! Dev derbide son dakika kararı çılgına çevirdi: Üst üste 4 maçta…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun bir numaralı teknik direktörlerinden birisi olan Fatih Terim, sürpriz bir karara imza atarak Panathinaikos'a imza atmıştı. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra yeni takımı merakla beklenen Terim, Yunanistan devinden kendisine gelen teklifi reddetmedi ve çalışmaya başladı. Panathinaikos'un başında takımına yavaş yavaş alışan tecrübeli teknik direktör, gösterdiği performansla taraftarının da takdirini gördü. Yunan taraftarların sosyal medyada Terim için yaptığı paylaşımlar dikkat çekerken 70 yaşındaki çalıştırıcı da Yunanistan'a damga vurmaya devam etti. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fatih Terim Yunanistan’a damga vurmaya devam ediyor! Dev derbide son dakika kararı çılgına çevirdi: Üst üste 4 maçta…

Son dakika haberleri... Türk futbolunun en değerli teknik direktörleri arasında başı çeken Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde beklenmedik bir karara imza attı.

Son dakika haberleri: Fatih Terim Yunanistan’a damga vurmaya devam ediyor! Dev derbide son dakika kararı çılgına çevirdi: Üst üste 4 maçta…

Türkiye'de Galatasaray'ın başında kazandığı başarılarla birlikte tarihe adını yazdıran 70 yaşındaki teknik direktör, kariyerine Yunanistan'da devam etme kararı aldı.

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Son dakika haberleri: Fatih Terim Yunanistan’a damga vurmaya devam ediyor! Dev derbide son dakika kararı çılgına çevirdi: Üst üste 4 maçta…

2022 yılında ayrıldığı Galatasaray'dan sonra gelen tekliflerin birçoğunu reddeden Terim, dinlenmeyi tercih etmişti.

Son dakika haberleri: Fatih Terim Yunanistan’a damga vurmaya devam ediyor! Dev derbide son dakika kararı çılgına çevirdi: Üst üste 4 maçta…

Yaklaşık 2 yıl boyunca kariyerine ara veren Fatih Terim, Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Son dakika haberleri: Fatih Terim Yunanistan’a damga vurmaya devam ediyor! Dev derbide son dakika kararı çılgına çevirdi: Üst üste 4 maçta…

İLK TRANSFERİ SAMET AKAYDİN OLDU

Yeni takımıyla ilk transfer dönemini geçiren Fatih Terim, Panathinaikos'un savunmada çektiği sıkıntılar nedeniyle Samet Akaydin'i kadrosuna kattı.

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