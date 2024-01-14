Giriş Tarihi: 14.01.2024 23:43
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
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Son dakika haberleri: Fatih Terim Yunanistan’a damga vurmaya devam ediyor! Dev derbide son dakika kararı çılgına çevirdi: Üst üste 4 maçta…
Son dakika haberleri… Türk futbolunun bir numaralı teknik direktörlerinden birisi olan Fatih Terim, sürpriz bir karara imza atarak Panathinaikos'a imza atmıştı. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra yeni takımı merakla beklenen Terim, Yunanistan devinden kendisine gelen teklifi reddetmedi ve çalışmaya başladı. Panathinaikos'un başında takımına yavaş yavaş alışan tecrübeli teknik direktör, gösterdiği performansla taraftarının da takdirini gördü. Yunan taraftarların sosyal medyada Terim için yaptığı paylaşımlar dikkat çekerken 70 yaşındaki çalıştırıcı da Yunanistan'a damga vurmaya devam etti. İşte son dakika haberinin detayları…