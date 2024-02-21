Giriş Tarihi: 21.02.2024 23:18
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
23:46
Son dakika haberleri: Fatih Terim Yunanistan’da inanılmazı başardı! PAOK maçında yok böyle son: Eski Fenerbahçeli geceye damga vurdu…
Son dakika haberleri… Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'a imza atan Fatih Terim, yeni takımında inanılmaz işler başarıyor. Son olarak Yunanistan Kupası yarı finalinde PAOK ile mücadele eden Fatih Terim'in ekibi, karşılaşmayı mucizevi bir sonla tamamladı. Nefes kesen bir karşılaşmaya sahne olan dev mücadele, Yunanistan Kupası'nda finale yükselen takımı da belirledi. Öte yandan mücadeleye eski Fenerbahçeli damga vurdu. İşte son dakika haberinin detayları…