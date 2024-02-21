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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fatih Terim Yunanistan’da inanılmazı başardı! PAOK maçında yok böyle son: Eski Fenerbahçeli geceye damga vurdu…
Giriş Tarihi: 21.02.2024 23:18 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 23:46

Son dakika haberleri: Fatih Terim Yunanistan’da inanılmazı başardı! PAOK maçında yok böyle son: Eski Fenerbahçeli geceye damga vurdu…

Son dakika haberleri… Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'a imza atan Fatih Terim, yeni takımında inanılmaz işler başarıyor. Son olarak Yunanistan Kupası yarı finalinde PAOK ile mücadele eden Fatih Terim'in ekibi, karşılaşmayı mucizevi bir sonla tamamladı. Nefes kesen bir karşılaşmaya sahne olan dev mücadele, Yunanistan Kupası'nda finale yükselen takımı da belirledi. Öte yandan mücadeleye eski Fenerbahçeli damga vurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fatih Terim Yunanistan’da inanılmazı başardı! PAOK maçında yok böyle son: Eski Fenerbahçeli geceye damga vurdu…

Son dakika haberleri… Türkiye'nin en başarılı teknik direktörleri arasında başı çeken Fatih Terim, kariyerinde büyük bir sürprize imza attı.

Son dakika haberleri: Fatih Terim Yunanistan’da inanılmazı başardı! PAOK maçında yok böyle son: Eski Fenerbahçeli geceye damga vurdu…

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra yaklaşık 2 yıl boyunca takım çalıştırmayan tecrübeli isim, beklenmedik şekilde Panathinaikos ile anlaşma sağladı.

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Son dakika haberleri: Fatih Terim Yunanistan’da inanılmazı başardı! PAOK maçında yok böyle son: Eski Fenerbahçeli geceye damga vurdu…

Yunanistan ekibine attığı imzayla yeniden teknik direktörlüğe dönen Terim, futbolseverlerin de ilgisini çekmeyi başardı.

Son dakika haberleri: Fatih Terim Yunanistan’da inanılmazı başardı! PAOK maçında yok böyle son: Eski Fenerbahçeli geceye damga vurdu…

Panathinaikos ile Yunanistan'da şampiyonluk mücadelesi veren Fatih Terim, ligde 51 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Son dakika haberleri: Fatih Terim Yunanistan’da inanılmazı başardı! PAOK maçında yok böyle son: Eski Fenerbahçeli geceye damga vurdu…

51 puanlı lider AEK'yı takibini sürdüren Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nda da mücadele ediyor.

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