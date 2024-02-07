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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fatih Terim Yunanistan’da yine gündem oldu! Kimse bunu beklemiyordu: Dünyaca ünlü isim kovuldu…
Giriş Tarihi: 07.02.2024 20:18 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 20:19

Son dakika haberleri: Fatih Terim Yunanistan’da yine gündem oldu! Kimse bunu beklemiyordu: Dünyaca ünlü isim kovuldu…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun en ünlü teknik direktörlerinden birisi olan Fatih Terim, kariyerinde büyük bir sürprize imza atarak Yunanistan Süper Ligi ekibi Panathinaikos'a imza atmıştı. Yunanistan ekibinde şu ana kadar iyi işler yapan Terim, takımını şampiyonluk yarışının en iddialılarından birisi haline getirdi. Yunanistan Kupası'nda ise yarı finale kadar yükseldi. Yunanistan'a adım attığından bu yana manşetlerden düşmeyen Terim, beklenmedik bir olayla daha gündeme geldi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fatih Terim Yunanistan’da yine gündem oldu! Kimse bunu beklemiyordu: Dünyaca ünlü isim kovuldu…

Son dakika haberleri… Türkiye'de uzun yıllar Galatasaray'ı çalıştıran ve başarıdan başarıya koşan Fatih Terim, Avrupa'da da Milan ve Fiorentina'yı çalıştırmıştı.

Son dakika haberleri: Fatih Terim Yunanistan’da yine gündem oldu! Kimse bunu beklemiyordu: Dünyaca ünlü isim kovuldu…

Süper Lig'in en çok şampiyon olan teknik direktörü olan Terim, Galatasaray ile birlikte tam 8 kez bu kupayı kaldırdı.

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Son dakika haberleri: Fatih Terim Yunanistan’da yine gündem oldu! Kimse bunu beklemiyordu: Dünyaca ünlü isim kovuldu…

UEFA Kupası ve Türkiye Kupası şampiyonlukları da bulunan deneyimli çalıştırıcı, A Milli Takım'la da başarılı işler yaptı.

Son dakika haberleri: Fatih Terim Yunanistan’da yine gündem oldu! Kimse bunu beklemiyordu: Dünyaca ünlü isim kovuldu…

2022 yılında Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra yaklaşık 2 senelik bir dinlenme süreci yaşayan Fatih Terim, Yunanistan'a gitti.

Son dakika haberleri: Fatih Terim Yunanistan’da yine gündem oldu! Kimse bunu beklemiyordu: Dünyaca ünlü isim kovuldu…

Panathinaikos'tan gelen teklifi reddetmeyen ve şampiyonluk yaşamak isteyen 70 yaşındaki teknik direktör, 1.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

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