Giriş Tarihi: 07.02.2024 20:18
Güncelleme Tarihi: 07.02.2024
20:19
Son dakika haberleri: Fatih Terim Yunanistan’da yine gündem oldu! Kimse bunu beklemiyordu: Dünyaca ünlü isim kovuldu…
Son dakika haberleri… Türk futbolunun en ünlü teknik direktörlerinden birisi olan Fatih Terim, kariyerinde büyük bir sürprize imza atarak Yunanistan Süper Ligi ekibi Panathinaikos'a imza atmıştı. Yunanistan ekibinde şu ana kadar iyi işler yapan Terim, takımını şampiyonluk yarışının en iddialılarından birisi haline getirdi. Yunanistan Kupası'nda ise yarı finale kadar yükseldi. Yunanistan'a adım attığından bu yana manşetlerden düşmeyen Terim, beklenmedik bir olayla daha gündeme geldi. İşte son dakika haberinin detayları…