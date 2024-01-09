Giriş Tarihi: 09.01.2024 17:58
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
18:00
Son dakika haberleri: Fatih Terim’in ilk transferi ortalığı karıştıracak! Anlaşma sağlandı Fenerbahçe’nin yıldızını alıyor…
Son dakika haberleri… Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim, sürpriz bir kararla Yunanistan Ligi ekibi Panathinaikos'a imza atmıştı. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra uzun süreli bir dinlenme sürecine giren deneyimli teknik direktör, Yunan ekibiyle anlaşarak şaşırtan bir karara imza attı. Panathinaikos'ta ilk 2 maçını kazanarak Yunanistan Süper Ligi'nde zirveyi alan Terim, Fenerbahçe'nin yıldızını alarak çok konuşulacak bir transfer yapmaya hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları…