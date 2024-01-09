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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fatih Terim’in ilk transferi ortalığı karıştıracak! Anlaşma sağlandı Fenerbahçe’nin yıldızını alıyor…
Giriş Tarihi: 09.01.2024 17:58 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 18:00

Son dakika haberleri: Fatih Terim’in ilk transferi ortalığı karıştıracak! Anlaşma sağlandı Fenerbahçe’nin yıldızını alıyor…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim, sürpriz bir kararla Yunanistan Ligi ekibi Panathinaikos'a imza atmıştı. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra uzun süreli bir dinlenme sürecine giren deneyimli teknik direktör, Yunan ekibiyle anlaşarak şaşırtan bir karara imza attı. Panathinaikos'ta ilk 2 maçını kazanarak Yunanistan Süper Ligi'nde zirveyi alan Terim, Fenerbahçe'nin yıldızını alarak çok konuşulacak bir transfer yapmaya hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fatih Terim’in ilk transferi ortalığı karıştıracak! Anlaşma sağlandı Fenerbahçe’nin yıldızını alıyor…

Son dakika haberleri… Türkiye'de uzun yıllar Galatasaray'ı çalıştıran ve birçok başarıya imza atan Fatih Terim, sürpriz bir hamle yaptı.

Son dakika haberleri: Fatih Terim’in ilk transferi ortalığı karıştıracak! Anlaşma sağlandı Fenerbahçe’nin yıldızını alıyor…

Avrupa'da da Milan ve Fiorentina'yı çalıştıran deneyimli teknik direktör, Panathinaikos'a imza atarak yeni bir maceraya atıldı.

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Son dakika haberleri: Fatih Terim’in ilk transferi ortalığı karıştıracak! Anlaşma sağlandı Fenerbahçe’nin yıldızını alıyor…

Yeni takımıyla 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Fatih Terimi, Yunanistan'da çıktığı ilk 2 maçını kazanarak taraftarına güven verdi.

Son dakika haberleri: Fatih Terim’in ilk transferi ortalığı karıştıracak! Anlaşma sağlandı Fenerbahçe’nin yıldızını alıyor…

Bununla birlikte zirveyi de eline alan Panathinaikos'ta zorlu maçların art arda oynanacağı serüven başlıyor.

Son dakika haberleri: Fatih Terim’in ilk transferi ortalığı karıştıracak! Anlaşma sağlandı Fenerbahçe’nin yıldızını alıyor…

Öte yandan devre arası transfer döneminde de kadrosunu güçlendirmek isteyen Fatih Terim, sürpriz transferler yapmanın peşinde.

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