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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fatih Terim’in yeni transferini duyurdular! Okan Buruk’un prensini Yunanistan'a götürüyor: İşte sürpriz isim…
Giriş Tarihi: 23.01.2024 18:11 Güncelleme Tarihi: 23.01.2024 18:14

Son dakika haberleri: Fatih Terim’in yeni transferini duyurdular! Okan Buruk’un prensini Yunanistan'a götürüyor: İşte sürpriz isim…

Son dakika haberleri… Türkiye'de uzun yıllar Galatasaray'ı çalıştıran ve birçok başarıya imza atan Fatih Terim, Avrupa futbolunda da Mlan ve Fiorentina'nın teknik direktörlüğünü yapmıştı. Son olarak çalıştırdığı Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra yaklaşık 2 sene boyunca gelen teklifleri kabul etmeyen deneyimli teknik direktör, sürpriz bir karara imza atarak Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'a imza atmıştı. Yunanistan ekibinde çıktığı ilk 6 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Fatih Terim, Galatasaray'dan sürpriz bir transfer yapacak. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fatih Terim’in yeni transferini duyurdular! Okan Buruk’un prensini Yunanistan’a götürüyor: İşte sürpriz isim…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun en kariyerli ve en başarılı teknik direktörleri arasında başı çeken Fatih Terim, geçtiğimiz aylarda büyük bir sürprize imza attı.

Son dakika haberleri: Fatih Terim’in yeni transferini duyurdular! Okan Buruk’un prensini Yunanistan’a götürüyor: İşte sürpriz isim…

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra birçok kulübün teklifini reddeden Terim, Aralık ayında Panathinaikos'a imza attı.

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Son dakika haberleri: Fatih Terim’in yeni transferini duyurdular! Okan Buruk’un prensini Yunanistan’a götürüyor: İşte sürpriz isim…

Yunanistan'ın en büyük takımlarından birisi olan Panathinaikos'ta iyi bir başlangıç yapan deneyimli çalıştırıcı, 6 maça çıktı.

Son dakika haberleri: Fatih Terim’in yeni transferini duyurdular! Okan Buruk’un prensini Yunanistan’a götürüyor: İşte sürpriz isim…

Yunan deviyle şu ana kadar 6 resmi maçta görev yapan Terim, 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Son dakika haberleri: Fatih Terim’in yeni transferini duyurdular! Okan Buruk’un prensini Yunanistan’a götürüyor: İşte sürpriz isim…

SÜPER LİG GEÇMİŞLİ 3 TRANSFER

Yoluna yenilgisiz devam eden 70 yaşındaki teknik direktör, yeni takımına yaptığı transferlerle de dikkatleri üzerine çekti.

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