Giriş Tarihi: 23.01.2024 18:11
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
18:14
Son dakika haberleri: Fatih Terim’in yeni transferini duyurdular! Okan Buruk’un prensini Yunanistan'a götürüyor: İşte sürpriz isim…
Son dakika haberleri… Türkiye'de uzun yıllar Galatasaray'ı çalıştıran ve birçok başarıya imza atan Fatih Terim, Avrupa futbolunda da Mlan ve Fiorentina'nın teknik direktörlüğünü yapmıştı. Son olarak çalıştırdığı Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra yaklaşık 2 sene boyunca gelen teklifleri kabul etmeyen deneyimli teknik direktör, sürpriz bir karara imza atarak Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'a imza atmıştı. Yunanistan ekibinde çıktığı ilk 6 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Fatih Terim, Galatasaray'dan sürpriz bir transfer yapacak. İşte son dakika haberinin detayları…