Giriş Tarihi: 02.04.2023 10:25
Güncelleme Tarihi: 02.04.2023
10:25
Son dakika haberleri: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi efsane isimden Jesus'a olay sözler! "Her derbide bu yapılmaz"
Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki derbi mücadelesinde Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesi iki takım da hazırlıklarını tamamlarken, geçmişte iki takımın da formasını giyen efsane isim dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Jorge Jesus'la ilgili çarpıcı ifadeler kullanan tecrübeli futbol adamı, Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'na da ayrı parantez açtı. İşte tüm detaylar...