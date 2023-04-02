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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi efsane isimden Jesus'a olay sözler! "Her derbide bu yapılmaz"
Giriş Tarihi: 02.04.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 10:25

Son dakika haberleri: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi efsane isimden Jesus'a olay sözler! "Her derbide bu yapılmaz"

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki derbi mücadelesinde Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesi iki takım da hazırlıklarını tamamlarken, geçmişte iki takımın da formasını giyen efsane isim dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Jorge Jesus'la ilgili çarpıcı ifadeler kullanan tecrübeli futbol adamı, Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'na da ayrı parantez açtı. İşte tüm detaylar...

CEYHUN SAMET YÜKSEL
Son dakika haberleri: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi efsane isimden Jesus’a olay sözler! Her derbide bu yapılmaz

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasındaki derbi mücadelesinde Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesi iki takım da hazırlıklarını tamamlarken, geçmişte iki takımın da formasını giyen efsane isim dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. Jorge Jesus'la ilgili çarpıcı ifadeler kullanan tecrübeli futbol adamı, Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'na da ayrı parantez açtı. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi efsane isimden Jesus’a olay sözler! Her derbide bu yapılmaz

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş, kozlarını Ülker Stadı'nda paylaşacak.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi efsane isimden Jesus’a olay sözler! Her derbide bu yapılmaz

Saat 20.30 başlayacak ve zirve yarışını yakından ilgilendirecek mücadelede FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi efsane isimden Jesus’a olay sözler! Her derbide bu yapılmaz

Kritik mücadele öncesi iki takım da son hazırlıklarını tamamlarken, efsane isim derbiyle ilgili SABAH Spor'a dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi efsane isimden Jesus’a olay sözler! Her derbide bu yapılmaz

Türkiye'de hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş formaları giyen Mert Nobre, dev maç öncesi iki takımın son durumunu değerlendirdi.

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