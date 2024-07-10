Giriş Tarihi: 10.07.2024 19:44
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024
19:46
Son dakika haberleri: Fenerbahçe Galatasaray’ın eski yıldızını alıyor! Süper Lig’de yılın en şaşırtan transferi: Taraftarların tadı damağında kalmıştı
Son dakika haberleri… Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde transfer çalışmalarına da devam ediyor. Şampiyonluk hasretine son vererek taraftarlarını sevindirmek isteyen sarı-lacivertli ekip, transferde de dikkat çeken adımlar atıyor. Yıldız isimlerle görüşmelerini sürdüren Kanarya, Süper Lig'de bir dönem Galatasaray forması da giyen dünya yıldızıyla görüşme halinde. İşte son dakika haberinin detayları…