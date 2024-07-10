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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe Galatasaray’ın eski yıldızını alıyor! Süper Lig’de yılın en şaşırtan transferi: Taraftarların tadı damağında kalmıştı
Giriş Tarihi: 10.07.2024 19:44 Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 19:46

Son dakika haberleri: Fenerbahçe Galatasaray’ın eski yıldızını alıyor! Süper Lig’de yılın en şaşırtan transferi: Taraftarların tadı damağında kalmıştı

Son dakika haberleri… Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Jose Mourinho yönetiminde transfer çalışmalarına da devam ediyor. Şampiyonluk hasretine son vererek taraftarlarını sevindirmek isteyen sarı-lacivertli ekip, transferde de dikkat çeken adımlar atıyor. Yıldız isimlerle görüşmelerini sürdüren Kanarya, Süper Lig'de bir dönem Galatasaray forması da giyen dünya yıldızıyla görüşme halinde. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe Galatasaray’ın eski yıldızını alıyor! Süper Lig’de yılın en şaşırtan transferi: Taraftarların tadı damağında kalmıştı

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i İsmail Kartal yönetiminde ikinci sırada noktalayan Fenerbahçe, yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmanın peşinde.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe Galatasaray’ın eski yıldızını alıyor! Süper Lig’de yılın en şaşırtan transferi: Taraftarların tadı damağında kalmıştı

Kartal ile yollarını ayırarak Jose Mourinho'yu göreve getiren Kanarya, uzun yıllardır devam eden şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe Galatasaray’ın eski yıldızını alıyor! Süper Lig’de yılın en şaşırtan transferi: Taraftarların tadı damağında kalmıştı

Birçok yıldız oyuncuyla görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertliler, büyük ses getirecek bir transfer peşinde.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe Galatasaray’ın eski yıldızını alıyor! Süper Lig’de yılın en şaşırtan transferi: Taraftarların tadı damağında kalmıştı

Orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, bir dönem Galatasaray forması giyen yıldız isimle görüşüyor.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe Galatasaray’ın eski yıldızını alıyor! Süper Lig’de yılın en şaşırtan transferi: Taraftarların tadı damağında kalmıştı

İşte son dakika transfer haberinin detayları…

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