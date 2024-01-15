Giriş Tarihi: 15.01.2024 18:29
Güncelleme Tarihi: 15.01.2024
18:31
Son dakika haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’de yılın transferini yapıyor! Dünya yıldızıyla anlaşma sağlandı: İşte İsmail Kartal’ın yeni prensi…
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yolunda doludizgin yürüyüşünü sürdüren Fenerbahçe, son olarak ligde Gaziantep FK ile karşılaştı. Oldukça zor geçen mücadeleden İrfan Can Kahveci'nin hayat veren golüyle 1-0 galip ayrılan Kanarya, ligde 53 puanla zirvedeki yerini korudu. Futbol otoriteleri tarafından şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak görülen sarı-lacivertliler, devre arasında Bonucci ve Krunic'in ardından bir transferi daha bitirdi. İşte son dakika haberinin detayları…