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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’de yılın transferini yapıyor! Dünya yıldızıyla anlaşma sağlandı: İşte İsmail Kartal’ın yeni prensi…
Giriş Tarihi: 15.01.2024 18:29 Güncelleme Tarihi: 15.01.2024 18:31

Son dakika haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’de yılın transferini yapıyor! Dünya yıldızıyla anlaşma sağlandı: İşte İsmail Kartal’ın yeni prensi…

Son dakika Fenerbahçe haberleri… Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yolunda doludizgin yürüyüşünü sürdüren Fenerbahçe, son olarak ligde Gaziantep FK ile karşılaştı. Oldukça zor geçen mücadeleden İrfan Can Kahveci'nin hayat veren golüyle 1-0 galip ayrılan Kanarya, ligde 53 puanla zirvedeki yerini korudu. Futbol otoriteleri tarafından şampiyonluğun bir numaralı favorisi olarak görülen sarı-lacivertliler, devre arasında Bonucci ve Krunic'in ardından bir transferi daha bitirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’de yılın transferini yapıyor! Dünya yıldızıyla anlaşma sağlandı: İşte İsmail Kartal’ın yeni prensi…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de bu sezona İsmail Kartal yönetiminde başlayan Fenerbahçe, son yılların en iyi performansını gösteriyor.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’de yılın transferini yapıyor! Dünya yıldızıyla anlaşma sağlandı: İşte İsmail Kartal’ın yeni prensi…

Yaz transfer döneminde kadrosunu Dzeko, Tadic, Fred, Szymanski, Cengiz Ünder ve Livakovic gibi yıldızlarla takviye eden Fenerbahçe, lige damgasını vurdu.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’de yılın transferini yapıyor! Dünya yıldızıyla anlaşma sağlandı: İşte İsmail Kartal’ın yeni prensi…

20. haftası oynanan Süper Lig'de 17 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle yoluna devam eden Kanarya, 53 puanda zirvede yer alıyor.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’de yılın transferini yapıyor! Dünya yıldızıyla anlaşma sağlandı: İşte İsmail Kartal’ın yeni prensi…

İsmail Kartal ile birlikte rekordan rekora koşarak yoluna devam eden sarı-lacivertliler ara transfer dönemine de hızlı başladı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe Süper Lig’de yılın transferini yapıyor! Dünya yıldızıyla anlaşma sağlandı: İşte İsmail Kartal’ın yeni prensi…

Sezon başından bu yana en çok sıkıntı yaşadığı mevki olan savunmayı güçlendiren Fenerbahçe, Leonardo Bonucci takviyesi yaptı.

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