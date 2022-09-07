BÜLENT TİMURLENK: Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'a ne katardan daha çok Trabzonspor Yusuf'a ne katar demek lazım. Zaten yetiştirerek kattıkları ortada. Yusuf da bunun karşılığını yüksek bonservis bedeliyle ödedi. Trabzon'dan giden Yusuf, forvet arkası ve sağ kanat oynayan bir oyuncuydu. Lille'de bugün PSG'yi çalıştıran Galtier'in elinde ikinci santrfora dönüştü.