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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe ve Jorge Jesus için çok konuşulacak değerlendirme! "Çılgınca davranıyor, rakiplerin başlarını yarıyor"
Giriş Tarihi: 07.09.2022 11:38 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022 11:38

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ve Jorge Jesus için çok konuşulacak değerlendirme! "Çılgınca davranıyor, rakiplerin başlarını yarıyor"

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 5. haftası geride kaldı. Ankaragücü'nü deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş, haftayı lider tamamladı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor da haftayı kayıpsız geçerken SABAH Spor'un usta yazarları, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la ilgili çok konuşulacak değerlendirmeler yaptı. Jorge Jesus'a övgüler yağdırılırken, Yusuf Yazıcı'ya uyarıda bulunuldu. İşte detaylar...

MURAT ÖZBOSTAN
Son dakika haberleri: Fenerbahçe ve Jorge Jesus için çok konuşulacak değerlendirme! Çılgınca davranıyor, rakiplerin başlarını yarıyor

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 5. haftası geride kaldı. Ankaragücü'nü deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş, haftayı lider tamamladı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor da haftayı kayıpsız geçerken SABAH Spor'un usta yazarları, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la ilgili çok konuşulacak değerlendirmeler yaptı. Jorge Jesus'a övgüler yağdırılırken, Yusuf Yazıcı'ya uyarıda bulunuldu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ve Jorge Jesus için çok konuşulacak değerlendirme! Çılgınca davranıyor, rakiplerin başlarını yarıyor

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftası geride kalırken, 13 puanı bulunan Beşiktaş haftayı lider tamamladı.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe ve Jorge Jesus için çok konuşulacak değerlendirme! Çılgınca davranıyor, rakiplerin başlarını yarıyor

Büyük çekişmeyle başlayan Süper Lig'in favorileri arasında yer alan Fenerbahçe ile son şampiyon Trabzonspor'la ilgili SABAH Spor yazarları dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ve Jorge Jesus için çok konuşulacak değerlendirme! Çılgınca davranıyor, rakiplerin başlarını yarıyor

İşte usta yazarları değerlendirmeleri;

SORU: Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'a geri döndü. Sizce tecrübeli oyuncu bordomavili takıma neler katabilir?

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ve Jorge Jesus için çok konuşulacak değerlendirme! Çılgınca davranıyor, rakiplerin başlarını yarıyor

BÜLENT TİMURLENK: Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'a ne katardan daha çok Trabzonspor Yusuf'a ne katar demek lazım. Zaten yetiştirerek kattıkları ortada. Yusuf da bunun karşılığını yüksek bonservis bedeliyle ödedi. Trabzon'dan giden Yusuf, forvet arkası ve sağ kanat oynayan bir oyuncuydu. Lille'de bugün PSG'yi çalıştıran Galtier'in elinde ikinci santrfora dönüştü.

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