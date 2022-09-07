Giriş Tarihi: 07.09.2022 11:38
Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
11:38
Son dakika haberleri: Fenerbahçe ve Jorge Jesus için çok konuşulacak değerlendirme! "Çılgınca davranıyor, rakiplerin başlarını yarıyor"
Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 5. haftası geride kaldı. Ankaragücü'nü deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş, haftayı lider tamamladı. Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor da haftayı kayıpsız geçerken SABAH Spor'un usta yazarları, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la ilgili çok konuşulacak değerlendirmeler yaptı. Jorge Jesus'a övgüler yağdırılırken, Yusuf Yazıcı'ya uyarıda bulunuldu. İşte detaylar...