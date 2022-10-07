Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Trabzonspor ve Fenerbahçe, üst tur için iddialarını devam ettiriyorlar. Monaco'ya yenilmesine karşın üst tur şansı bir hayli fazla olan bordo-mavililer ile B Grubu'nda lider konumda bulunan Fenerbahçe, başarılı performanslarıyla dikkat çekiyorlar. Sivasspor ve Medipol Başakşehir de Konferans Ligi'nde mücadele ederken, UEFA'dan kazandıları ücretler belli oldu. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gelirleri dudak uçuklattı. İşte ayrıntılar...