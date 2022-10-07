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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe ve Trabzonspor'a dev gelir! UEFA'dan aldıkları para dudak uçuklattı...
Giriş Tarihi: 07.10.2022 14:21 Güncelleme Tarihi: 07.10.2022 14:21

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ve Trabzonspor'a dev gelir! UEFA'dan aldıkları para dudak uçuklattı...

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Trabzonspor ve Fenerbahçe, üst tur için iddialarını devam ettiriyorlar. Monaco'ya yenilmesine karşın üst tur şansı bir hayli fazla olan bordo-mavililer ile B Grubu'nda lider konumda bulunan Fenerbahçe, başarılı performanslarıyla dikkat çekiyorlar. Sivasspor ve Medipol Başakşehir de Konferans Ligi'nde mücadele ederken, UEFA'dan kazandıları ücretler belli oldu. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gelirleri dudak uçuklattı. İşte ayrıntılar...

AA
Son dakika haberleri: Fenerbahçe ve Trabzonspor’a dev gelir! UEFA’dan aldıkları para dudak uçuklattı...

Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Trabzonspor ve Fenerbahçe, üst tur için iddialarını devam ettiriyorlar. Monaco'ya yenilmesine karşın üst tur şansı bir hayli fazla olan bordo-mavililer ile B Grubu'nda lider konumda bulunan Fenerbahçe, başarılı performanslarıyla dikkat çekiyorlar. Sivasspor ve Medipol Başakşehir de Konferans Ligi'nde mücadele ederken, UEFA'dan kazandıları ücretler belli oldu. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un gelirleri dudak uçuklattı. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ve Trabzonspor’a dev gelir! UEFA’dan aldıkları para dudak uçuklattı...

Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Sivasspor'un Avrupa yolculuğu devam ederken, alınan sonuçların yanı sıra takımların elde ettikleri gelirler de belli oldu.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe ve Trabzonspor’a dev gelir! UEFA’dan aldıkları para dudak uçuklattı...

UEFA Avrupa Ligi'nde son olarak AEK'yı 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, B Grubu'nda puanını 7'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ve Trabzonspor’a dev gelir! UEFA’dan aldıkları para dudak uçuklattı...

Trabzonspor ise Avrupa Ligi'nde Monaco'ya 3-1 kaybetmesine karşın üst tur için iddiasını devam ettiriyor.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ve Trabzonspor’a dev gelir! UEFA’dan aldıkları para dudak uçuklattı...

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden iki takımın gelirleri dudak uçuklatırken, Medipol Başakşehir ve Sivasspor da hatırı sayılır bir gelir elde etti.

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