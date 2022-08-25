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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Fenerbahçe ve Trabzonspor’un Avrupa’daki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde torbalar…
Giriş Tarihi: 25.08.2022 23:14 Güncelleme Tarihi: 25.08.2022 23:54

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ve Trabzonspor’un Avrupa’daki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi'nde torbalar…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor ve ikincisi Fenerbahçe, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hak kazanmıştı. Elemelerde Dinamo Kiev'e elenen sarı-lacivertli ekip, yoluna Avrupa Ligi elemelerinde devam etti ve gruplara katılmaya hak kazandı. Trabzonspor ise Devler Ligi play-off turunda Kopenhag'a elenerek Avrupa Ligi gruplarına kaldı. Bu gelişmelerin arından temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ve Trabzonspor’un Avrupa’daki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi’nde torbalar…

Son dakika haberleri… UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon Türkiye'yi temsil edecek olan Fenerbahçe ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ve Trabzonspor’un Avrupa’daki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi’nde torbalar…

Avrupa Ligi'nde tamamlanan ön eleme maçları sonrasında gruplarda mücadele edecek 32 takım belli oldu.

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Son dakika haberleri: Fenerbahçe ve Trabzonspor’un Avrupa’daki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi’nde torbalar…

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag'a elenmiş ve Avrupa Ligi gruplarına kalmıştı.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ve Trabzonspor’un Avrupa’daki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi’nde torbalar…

Trabzonspor'un yanı sıra Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turunda veda eden ve Avrupa Ligi ön elemelerinde Slovacko ile Austria Wien'i eleyen Fenerbahçe, Avrupa Ligi gruplarında Türkiye'yi temsil edecek.

Son dakika haberleri: Fenerbahçe ve Trabzonspor’un Avrupa’daki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi’nde torbalar…

Böylelikle temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Trabzonspor'un kura çekiminde yer alacağı torbalar belli oldu.

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