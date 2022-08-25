Son dakika haberleri: Fenerbahçe ve Trabzonspor’un Avrupa’daki muhtemel rakipleri belli oldu! İşte UEFA Avrupa Ligi’nde torbalar…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in şampiyonu Trabzonspor ve ikincisi Fenerbahçe, Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmeye hak kazanmıştı. Elemelerde Dinamo Kiev'e elenen sarı-lacivertli ekip, yoluna Avrupa Ligi elemelerinde devam etti ve gruplara katılmaya hak kazandı. Trabzonspor ise Devler Ligi play-off turunda Kopenhag'a elenerek Avrupa Ligi gruplarına kaldı. Bu gelişmelerin arından temsilcilerimizin Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…